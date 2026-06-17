Málaga se llena de diversión en junio con la llegada de Bluey y Bingo a Rosaleda

El próximo 19 y 20 de junio, el centro comercial Rosaleda se convertirá en el punto de encuentro para familias y niños de Málaga con la llegada de los personajes principales de la famosa serie infantil “Bluey”. Bajo el título "Bluey y Bingo a jugar con los amigos" la actuación en directo estará enfocado en el valor de la amistad y las relaciones entre los personajes de la serie.

El evento incluirá una actuación en vivo de Bluey y Bingo seguido de un Meet & Greet, donde los asistentes podrán conocer a los personajes y tomarse fotografías. Cada sesión tendrá un aforo limitado y una duración aproximada de 25 minutos de actuación más 25 minutos de fotografías con los con los personajes, garantizando así un desarrollo ordenado y seguro de la actividad..

Horarios y accesos

El programa se distribuirá de la siguiente manera: el viernes 19 de junio se celebrarán tres pases a las 16:30, 18:00 y 19:30 horas, mientras que el sábado 20 de junio habrá cinco pases a las 12:00, 13:30, 16:30, 18:00 y 19:30 horas. Todos las actuaciones se realizarán en la plaza de moda, frente a C&A, del centro comercial.

La entrada al evento será gratuita y estará limitada a un único pase por unidad familiar. Para acceder, los asistentes deberán acercarse a la mesa habilitada junto al recinto de la actuación y recoger entrada física individual, correspondiendo un ticket que se entregará a cada persona.

El acceso al recinto se realizará exclusivamente mediante la presentación de dicha entrada física, que también será necesaria para participar en el posterior Meet & Greet. Los menores de edad deberán asistir obligatoriamente acompañados por un adulto, permitiéndose el acceso de un solo adulto por unidad familiar. Asimismo, no se emitirán entradas para pases posteriores, por lo que el proceso de check-in, recogida de entrada y acceso será válido únicamente para el pase asignado en ese momento.

Ocio familiar en Centro Comercial Rosaleda

Esta iniciativa forma parte del plan de Rosaleda para reforzar su posicionamiento como punto de encuentro de vecinos y visitantes, ofreciendo ocio y entretenimiento para toda la familia. En esta ocasión, el centro pone especial atención en los más pequeños, con actividades y actuaciones diseñados para que puedan disfrutar de experiencias culturales y musicales en un entorno seguro y accesible.