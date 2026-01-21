Málaga define el futuro de la flamenca en la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex: aforo completo en We Love Flamenco

Por su parte, Paula Sánchez, bajo su firma Vitorita, ha presentado "Encuentro", una explosión sensorial que celebra la primavera y la alegría de las romerías. Su colección ha destacado por una paleta vibrante de fucsias, naranjas, verdes lima y lilas, aplicados a una técnica de patronaje inspirada en la moda femenina del siglo XVIII. Con cuerpos ceñidos hasta la cadera, elegantes escotes cuadrados y una mezcla de texturas que incluye gasas flocadas y terciopelos, la diseñadora malagueña ha demostrado una ejecución técnica de primer nivel, logrando un equilibrio perfecto entre el peso de la historia y la frescura de la moda actual. Un proyecto que trasciende fronteras

La Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex representa el proyecto más emblemático de ESSDM en su estrategia de impulso de formación superior en diseño de moda. Gestada durante la pandemia como reacción a la paralización del sector durante los momentos más críticos de la pandemia, este itinerario formativo de alto nivel aplica los códigos de la moda de autor a la moda flamenca.