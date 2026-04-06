Guardia Civil

Málaga cuenta con un 22% de la plantilla de la Guardia Civil sin cubrir con 548 vacantes, 275 más que en 2024

Según los datos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el número de guardias civiles en la provincia ha caído un 1% en los dos últimos años

Redacción

Málaga |

Málaga cuenta con un 22% de la plantilla de la Guardia Civil sin cubrir con 548 vacantes, 275 más que en 2024
Málaga cuenta con un 22% de la plantilla de la Guardia Civil sin cubrir con 548 vacantes, 275 más que en 2024 | Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)

Los datos oficiales obtenidos recientemente por la Asociación Unificada de Guardias Civiles corroboran las denuncias de esta asociación profesional sobre falta de efectivos en la provincia de Málaga y revelan un agravamiento de la situación, porque en vez de crecer, el número de guardias civiles en esta provincia ha caído un 1% en los dos últimos años, entre enero de 2024 y enero de 2026.

Mientras que en 2024 eran 273 las vacantes sin cubrir, ahora esa cifra se ha duplicado y alcanza ya las 548 vacantes, por lo que falta el 22% de la plantilla que debería haber en la provincia.

La escala de cabos y guardias es la que presenta más vacantes sin cubrir con 505, a las que se suman las 28 vacantes de suboficiales y 15 oficiales. En cuanto al personal en situación de reserva por edad, que se encarga de la seguridad en las sedes judiciales y ejerce funciones administrativas, a pesar de que su plantilla se haya incrementado un 9% desde 2024, tiene 38 vacantes sin cubrir, una falta del 18% de los efectivos que debería tener.

Desde la AUGC denuncian que Málaga es unas de las provincias con la tasa más baja de guardias civiles por número de habitantes y que, ante estos datos, no es de extrañar que muchos de los Puestos apenas pueden abrir sus dependencias y que las escasas patrullas disponibles tengan que encargarse de varias poblaciones simultáneamente.

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