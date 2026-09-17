Málaga aumenta sus compras online: el valor de las ventas crece un 8% y la moda sigue liderando

Los datos muestran además algunas particularidades en los hábitos de compra de los malagueños, tanto por las categorías que concentran mayor volumen como por los segmentos que están creciendo con más rapidez.

Málaga aumenta un 8% el valor de sus compras online

Entre enero y julio de 2026, Málaga registró un 4% más de pedidos online que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento del valor de las compras fue superior, con un 8%, mientras que el ticket medio alcanzó los 38 euros.

El móvil continúa ganando peso como canal de compra y ya representa el 40% de los pedidos realizados en la ciudad, ligeramente por encima del porcentaje registrado en otras ciudades españolas como Logroño (34%), aunque por debajo de Valencia (45%) o Barcelona (44%).

Moda, hogar y electrónica concentran las compras

La Moda es la categoría que reúne un mayor porcentaje de las compras online realizadas en Málaga, con un 19% del total. Le siguen Hogar y Jardín, con un 17,7%, y Electrónica, con un 15,2%.

También tienen un peso relevante Belleza y Salud (12%), Automóviles, recambios y accesorios (7%), Juguetes y hobbies (7,2%) y Artículos deportivos (7%).

Belleza y Salud es la categoría que más crece

Aunque la moda continúa concentrando el mayor volumen de pedidos, las categorías con mayor crecimiento en Málaga son otras.

Belleza y Salud aumenta un 8% respecto al mismo periodo de 2025, situándose como la categoría con mayor avance. Le siguen Ropa Interior y Home Improvement, ambas con un crecimiento del 6%.

La evolución muestra así un mercado en el que, junto a las categorías que concentran mayor volumen, ganan terreno segmentos vinculados al cuidado personal y al hogar.

El lunes, el día con más compras online

El inicio de semana es el momento de mayor actividad en el comercio electrónico malagueño. El lunes concentra el 17,2% de los pedidos, seguido del martes, con un 16,1%.

El sábado es, en cambio, el día con menor peso, con un 10,2% de las compras.

Las flores concentran el 96,6% de las compras de regalos

En el ámbito de los regalos, las flores son la categoría claramente predominante en Málaga, donde representan el 96,55% de las compras de regalos, según datos de Udora.

El gasto medio en flores alcanza los 52,2 euros. Entre las categorías alternativas destacan las plantas en maceta, que representan un 1,27% del valor de las compras de regalos, las cestas gourmet (0,97%), los globos (0,64%) y los pasteles y regalos dulces (0,50%).

Las compras de regalos presentan además un marcado componente estacional. Febrero concentra el 29,5% del valor de las compras de regalos realizadas en Málaga, seguido de marzo, con un 24,1%.

El verano registra una actividad más moderada: entre junio y el 10 de agosto se concentra aproximadamente el 7,5% del valor de las compras de regalos.