Málaga acogerá los eMobility Innovation Awards 2026, los premios más prestigiosos del sector de la movilidad

El eMobility Expo World Congress – MOW 2026, el mayor evento profesional de Europa para la industria de la movilidad sostenible, autónoma, electrificada y conectada, acogerá un año más los eMobility Innovation Awards. Estos premios tienen como objetivo reconocer a empresas, organizaciones y profesionales que han realizado contribuciones notables al campo de la movilidad sostenible y que trabajan para construir un futuro de movilidad más verde, limpio y seguro.

Los premios incluirán seis categorías destinadas a reconocer el avance de la movilidad desde distintos ángulos. El Premio a la Mejor Compañía de Movilidad destacará a la empresa que esté impulsando la transformación del sector mediante nuevas tecnologías, modelos de movilidad innovadores o alternativas sostenibles. También se distinguirán iniciativas con impacto destacado en el futuro del transporte con el Premio al Proyecto más Innovador para el Futuro de la Movilidad, así como las propuestas ya implementadas en las ciudades (nuevos métodos de transporte, soluciones MaaS o medidas para mejorar el tránsito urbano) a través del Premio a la Mejor Solución Pública de Movilidad Sostenible.

De igual manera, los galardones reconocerán las soluciones o tecnologías que elevan la calidad del servicio, la experiencia de cliente o la inclusión en el sector con el Premio a la Mejor Solución de Movilidad para la Experiencia de Cliente. A ello se suma el Premio al Mejor Proyecto Orientado a la Movilidad Sostenible, concebido para destacar a profesionales u organizaciones comprometidos con la economía circular y la reducción de residuos, y el Premio al Mejor Uso de la Tecnología para Mejorar la Movilidad, que pondrá en valor desarrollos en IA, IoT, 5G, blockchain, data, gemelos digitales o realidad virtual y aumentada aplicados a la movilidad.

Todas aquellas empresas, organizaciones y profesionales que cuenten con iniciativas innovadoras en línea con una movilidad más sostenible, autónoma y segura, pueden presentar su candidatura a los premios hasta el próximo 8 de febrero de 2026. Los ganadores se darán a conocer en una cena de gala que tendrá lugar en Málaga el día 11 de marzo.

En la pasada edición, iniciativas como la conversión de vehículos de combustión a 100% eléctrico de Vecla, la red de carga rápida de Fastned, la compensación en tokens del coste de cada viaje en un vehículo eléctrico de EMCIL, así como el servicio de recarga de E-Gap y la solución de aparcamiento automatizada de LetMePark fueron las galardonadas.

Además de estos premios, eMobility Expo – MOW 2026 contará también con diferentes actividades para fomentar el networking y las sinergias entre todos los profesionales del sector como el eMobility Startup Forum -un foro que albergará todo el ecosistema de startups que están revolucionando el sector de la movilidad-, el Leadership Summit -un almuerzo con los directivos de las principales empresas líderes del sector junto a los responsables de movilidad de los principales gobiernos nacionales y regionales de Europa-, o la eMobility Plaza -un espacio con demostraciones de las soluciones de movilidad más innovadoras-.