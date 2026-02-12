VII Small Satellites & Services International Forum

Málaga acoge la VII edición del Small Satellites & Services International Forum con amplia representación institucional y del sector espacial

Evento de referencia en el ámbito de los pequeños satélites, que se tendrá lugar del 17 al 19 de febrero, y que este año celebra su séptima edición

Redacción

Málaga |

Málaga acoge la VII edición del Small Satellites & Services International Forum con amplia representación institucional y de las principales corporaciones y agencias internacionales del sector espacial
Málaga acoge la VII edición del Small Satellites & Services International Forum con amplia representación institucional y de las principales corporaciones y agencias internacionales del sector espacial | Small Satellites and Services International Forum (SSSIF)

Málaga se convertirá en el epicentro de la industria espacial nacional e internacional con motivo del Small Satellites & Services Internacional Forum (SSSIF).

El alcalde de Málaga, Excmo. Sr. Don Francisco de la Torre, será el encargado de inaugurar el evento, junto con la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Dialogo Social, Excma. Sra. Carolina España, representando a la Junta de Andalucía. A la jornada inaugural, también asistirá la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Dña. Teresa Riesgo Alcaide; Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española (AEE); y Jorge Potti vicepresidente de la Comisión de Espacio de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Bajo el lema “Comunicaciones seguras y otras tecnologías de uso dual»”, el congreso reunirá a más de 190 compañías vinculadas al sector espacial y en torno a 400 expertos de más 20 países procedentes de agencias espaciales europeas e internacionales, centros de investigación e instituciones públicas. Durante tres días se abordarán los retos geopolíticos y de seguridad de la industria espacial europea, así como las capacidades tecnológicas e industriales que España y Europa deben desarrollar para afrontar los retos de la situación geopolítica actual, entre otros. Por primera vez, contará con la participación de la OTAN, que se suma a entidades como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), y la Agencia Espacial Española (AEE). Además, contará con la presencia de Pedro Duque y Miguel López-Alegría, los dos astronautas de origen español que han viajado al espacio.

Con un crecimiento sostenido desde su creación, el SSSIF se ha consolidado como un punto de encuentro clave del sector Espacio en España y como una cita de referencia a nivel europeo, reforzando el papel de nuestro país -y especialmente de Málaga- como hub estratégico de innovación espacial y fomentando la colaboración entre instituciones, empresas y profesionales del sector a través del debate técnico, la visión estratégica y las oportunidades de cooperación internacional.

Programa completo y listado ponentes: https://sssif.com/agenda/

