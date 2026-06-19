Málaga acoge la presentación del libro Una verdad incómoda, de Jaime Mayor Oreja

En esta obra, Jaime Mayor Oreja ofrece su reflexión sobre los principales acontecimientos políticos, sociales y culturales que han marcado las últimas décadas de España, aportando su diagnóstico sobre los desafíos que afronta la sociedad española: “España no está gobernada por una coalición accidental, sino por un proceso político iniciado en 2004 que nació de la confluencia entre ETA, el PNV, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista en el Gobierno de Rodríguez Zapatero” y urge a articular una alternativa real frente al bloque de izquierdas que pretende romper nuestra nación.