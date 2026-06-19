LUNES 22 DE JUNIO, A LAS 19H

Málaga acoge la presentación del libro Una verdad incómoda, de Jaime Mayor Oreja

El exministro del PP Jaime Mayor Oreja presentará el próximo lunes 22 de junio, a las 19:30 horas, su libro Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira, editado por Espasa, Planeta de Libros. El acto tendrá lugar en el AC Hotel Málaga Palacio y, acompañando al presidente de la Fundación NEOS y exministro del Interior, estarán Luis Merino, exalcalde de Málaga y Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. La periodista el encuentro.

Isabel Naranjo

Malaga |

Libro
Málaga acoge la presentación del libro Una verdad incómoda, de Jaime Mayor Oreja | www.ondacero.es

En esta obra, Jaime Mayor Oreja ofrece su reflexión sobre los principales acontecimientos políticos, sociales y culturales que han marcado las últimas décadas de España, aportando su diagnóstico sobre los desafíos que afronta la sociedad española: “España no está gobernada por una coalición accidental, sino por un proceso político iniciado en 2004 que nació de la confluencia entre ETA, el PNV, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista en el Gobierno de Rodríguez Zapatero” y urge a articular una alternativa real frente al bloque de izquierdas que pretende romper nuestra nación.

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