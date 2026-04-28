Málaga acoge el MERIT Summit & Awards 2026

En este contexto, la función de los recursos humanos está evolucionando rápidamente hacia un modelo más estratégico, donde la IA no solo automatiza los procesos, sino que amplifica la capacidad de análisis, decisión y personalización. Cada vez más organizaciones están pasando de implementar herramientas aisladas a integrar la IA en la toma de decisiones en tiempo real, consolidando el concepto de “empleado aumentado”, en el que tecnología y talento humano se complementan. Este cambio también está redefiniendo el liderazgo, que ahora exige nuevas competencias vinculadas al análisis de datos, la gestión del cambio y la toma de decisiones en entornos híbridos entre humanos y sistemas inteligentes.

Estas tendencias serán el eje central del MERIT Summit & Awards Málaga 2026, que se celebrará los días 4 y 5 de junio en el campus de ESSCA School of Management en Málaga. Bajo el lema “Human + AI: Redesigning Work, Reinventing Skills, and Reimagining Leadership”, el encuentro reunirá a directivos, expertos internacionales y responsables de talento para debatir cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo, las competencias y los modelos organizativos. Entre los ponentes más destacados figuran expertos internacionales como Marcelo Carvalho, Nick van Dam o Monica Worline, junto a líderes del ámbito empresarial como Francesco Pellò o Jeremie Brecheisen. En este contexto, la participación de Joan Vicens Sard, Associate Director for International Development de ESSCA resulta especialmente relevante, ya que refuerza el papel de ESSCA como anfitriona y como hub europeo de formación ejecutiva, impulsando el diálogo entre empresas y academia en torno al desarrollo del talento y liderazgo en la era digital. Joan Vicens aportará su visión sobre la toma de decisiones en entornos aumentados por IA y la evolución de las competencias directivas.