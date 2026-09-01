Málaga acoge la II Edición del Ciclo de Cine y Literatura “Los libros van al cine”

La Librería Luces abre el miércoles 2 de septiembre, a las 19:00 horas, la jornada inaugural del II Ciclo de Cine y Literatura «Los libros van al cine». La iniciativa la organizan la propia librería y los Premios Cinemasmusic, con la colaboración especial del Museo Carmen Thyssen Málaga.

«¿Qué ocurre cuando un libro abandona sus páginas para entrar en una pantalla? Desde las grandes adaptaciones literarias hasta las películas que han convertido al escritor y al periodista en protagonistas. De eso queremos hablar. De esa relación de amor, conflicto y fascinación que cine y literatura mantienen desde hace más de un siglo», señala Juan Ramón López, crítico de cine, director de los Premios Cinemasmusic y coordinador del ciclo. López moderará la primera mesa redonda de esta edición, titulada «Adaptaciones literarias, el escritor y el periodista vistos por el cine», en la que participarán Manuel Bellido Mora y Guillermo Busutil.

El debate girará en torno a dos cuestiones. Primero, los retos de llevar una obra literaria a la pantalla. Después, cómo el cine ha retratado al escritor y al periodista a lo largo de las décadas. Sobre la mesa, títulos como El nombre de la rosa, Los santos inocentes, Muerte en Venecia, La lengua de las mariposas, El resplandor, El proceso, La colmena, El padrino o Fahrenheit 451, además de largometrajes protagonizados por periodistas y autores: Capote, Adaptation. El ladrón de orquídeas, Matar a un ruiseñor, Todos los hombres del presidente o El editor de libros.

Manuel Bellido Mora (Montilla, 1959) conoce ese terreno desde dentro. Buena parte de su carrera transcurrió en Canal Sur TV, al frente de «Una de cine», un programa que le valió en 2016 el Premio ASECAN a la mejor labor informativa. San Sebastián, Huelva, Valladolid, Sevilla, Málaga: pocos festivales españoles se le han escapado.

El otro invitado, Guillermo Busutil, llega avalado por el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021, el Premio Antonio Garrido Moraga y el Premio Andalucía de la Crítica por Vidas prometidas. Es miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, crítico de arte en La Vanguardia y director de contenidos de la Fundación Manuel Alcántara.

Al cierre de la charla, la organización entregará el Premio Luces a Manuel Bellido Mora, en reconocimiento a una trayectoria dedicada al cine, al periodismo y a la preservación de la memoria cultural de Andalucía.

El ciclo no se agota aquí. Continuará los días 9, 16 y 23 de septiembre en la Librería Luces, y cerrará el miércoles 30 en el auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga. Cada miércoles tendrá lugar un diálogo interdisciplinar entre la creación literaria y el ámbito cinematográfico, contando con la participación de destacados escritores, periodistas, juristas, deportistas y gestores culturales. El acceso a todas las conferencias será libre y gratuito.

El evento cuenta con el patrocinio y la colaboración de Librería Luces, Cinemasmusic, Hotel Carlos V, Visto en 35mm, Trofeos Andrés Olivares y VARSAN Publicidad.