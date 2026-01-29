Luna Sur anuncia nuevas confirmaciones para su quinto aniversario: La La Love You y Paula Mattheus

Estas nuevas confirmaciones se unen a los artistas ya anunciados previamente y a un artista sorpresa, que será desvelado próximamente. El evento tendrá lugar el 18 de agosto de 2026 en el escenario Unicaja de Marenostrum Fuengirola, con apertura de puertas a las 18:00 horas y cierre previsto a las 00:00 horas.

La La Love You es una de las bandas más influyentes del panorama nacional de los últimos años. Formados en Parla (Madrid) en 2007 y con una clara esencia power pop, el grupo ha protagonizado un fenómeno sin precedentes en plataformas digitales, logrando consolidarse entre los nombres más escuchados del país gracias a su energía, cercanía y conexión con el público.

Por su parte, Paula Mattheus, natural de Getxo (Vizcaya), se ha convertido en una de las artistas emergentes con mayor proyección del momento. Su propuesta de pop rock emocional, marcada por letras honestas y vivencias personales, la ha posicionado como una voz auténtica y reconocible dentro del nuevo panorama musical español.

Organizado por La Rock Entertainment, Fox Group y Concert Tour, Luna Sur mantiene su apuesta por una experiencia completa que va más allá de la música. El recinto contará nuevamente con una zona gastronómica, con diferentes puestos de comida que permitirán al público disfrutar de una amplia variedad de sabores desde primera hora de la tarde.

Desde sus inicios, el festival ha buscado entrelazar la música con el entorno natural y patrimonial de Marenostrum Fuengirola, creando una atmósfera única junto al mar. Una filosofía que se ha visto reflejada en ediciones anteriores, por las que han pasado artistas de la talla de Vetusta Morla, Viva Suecia, Arde Bogotá o The Kooks, entre otros.

Con motivo de su quinto aniversario, las entradas ya se encuentran a la venta desde 35€ + gastos de gestión a través de la web oficial:

https://marenostrumfuengirola.com

El cartel se completará próximamente con el anuncio del artista sorpresa, en una edición muy especial que promete convertir la tarde del martes 18 de agosto en una cita imprescindible del verano.

Más sobre La La Love You:

La La Love You son uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años en nuestro país. Una banda de Parla (Madrid) formada en 2007 y, cogiendo su nombre de una canción de los Pixies, siempre en el ambiente del power-pop. Han protagonizado un fenómeno inaudito en las listas de streaming haciéndose un hueco importantísimo entre el monopolio del reggaetón y sucedáneos. Es la banda de rock y artista independiente con más oyentes mensuales de nuestro de España. No hay nadie más que les llegue a esas cifras que tienen porque han logrado que la Generación Z escuche rock y punk pop. Ellos han creado la nueva ola de punk pop. Llevan sin parar de girar 4 años y en los últimos dos llevan ya 5 giras por México. También han tocado en Chile y Japón, donde además se han editado sus álbumes.

Después de cosechar varios éxitos en plataformas y agotar entradas a ambos lados del charco, en 2024 la banda consigue llenar las 16.000 localidades del WiZink Center (Madrid) en su evento más especial (LaLaDay, 15 de marzo del 2024). En 2024 también tocaron por primera vez en Colombia, agotando entradas en el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México, actuado ante más de 20000 personas en el festival Multiverso organizado por Exa FM y La Mejor FM en CDMX y lanzado “No se te puede dejar nada”, adelanto de su próximo álbum que supera los 3.7 millones de streams. Tienen el Premio MTV EMA a “Mejor Artista Español”, 7 discos de platino con “El Fin del Mundo” y doble platino con “El Principio de Algo”, además de ostentar el récord de sobrepasar los 1.000 días en lo más alto de las listas de streaming.

Más sobre Paula Mattheus

Natural de Getxo, Vizcaya, ha conquistado al público con su mezcla de pop rock y letras sinceras, cargadas de vivencias y emociones que reflejan el corazón de una artista auténtica y cercana. Su música, marcada por la honestidad, la ha consolidado como una de las figuras emergentes más prometedoras de los últimos años.

Su carrera despegó con el EP Veintitantas Primaveras en 2021, que la presentó como una voz fresca y directa. En 2022, su primer álbum, Mi Concierto en el Balcón, mostró una madurez artística y contó con colaboraciones de Rozalén, David Otero y Despistaos. Este disco, junto a su participación en festivales como El Jardín de las Delicias, el Festival de la Luz y el Polar Sound, solidificó su lugar en la música nacional. 2024 ha marcado su consagración: Paula llenó grandes recintos en toda España, incluyendo un hito importante en Las Ventas de Madrid, así como la Sala Apolo en Barcelona y otros escenarios emblemáticos. Su presencia en festivales de renombre como el Sonorama Ribera y el Sonórica la consolidaron como una de las voces más auténticas y destacadas de su generación. Ese mismo año, lanzó Bailando bajo la tormenta, un disco que explora nuevos sonidos y temas, mostrando su evolución artística y la profundidad de su estilo.

En 2025 y 2026, Paula continua con una gira extensa, llevando su música a numerosas ciudades de España. Entre ellas, dos fechas consecutivas en el Teatro Circo Price de Madrid, agotando las entradas con meses de antelación, un claro reflejo de su conexión con el público y de su popularidad creciente. Su gira la llevará a recorrer el país, reafirmando su compromiso de conectar con sus seguidores y acercarles su música.

­

Marenostrum Fuengirola / Pioneros en la sostenibilidad

Marenostrum Fuengirola no solo destaca por su apuesta por la música y la cultura, sino también por su firme compromiso con la sostenibilidad. Este esfuerzo tuvo su recompensa en 2023, cuando el festival fue finalista en el ‘The Green Operations Award’, de los ‘European Festival Awards’.

Con orgullo, Marenostrum Fuengirola se ha erigido como el primer ciclo de conciertos en España en mitigar y compensar sus emisiones de CO₂ en la edición 2024. Para ello, el festival ha logrado la “Certificación de la Huella de Carbono” otorgada por AENOR tras cuantificar de forma exhaustiva sus emisiones directas (alcance 1), indirectas de electricidad (alcance 2) y resto de emisiones indirectas (alcance 3), siguiendo la metodología GHG Protocol, el estándar de referencia internacional. Este riguroso proceso, que incluye todas las categorías de emisión, garantiza la fiabilidad y transparencia de los datos y permite al ciclo de conciertos fijar objetivos verdaderamente ambiciosos de reducción.

Marenostrum Fuengirola también colabora desde 2023 con el proyecto Motor Verde, de la Fundación Repsol, que ayuda a distintas entidades a reducir sus emisiones a través de la reforestación.

Desde 2019, Marenostrum Fuengirola es pionero en sostenibilidad al convertirse en el primer recinto libre de plásticos de un solo uso al eliminar los vasos desechables. Consciente de su impacto, el ciclo de conciertos aprovecha su proyección mediática para fomentar la concienciación ambiental, promoviendo prácticas sostenibles tanto dentro como fuera de su recinto. En línea con estas acciones, este año 2025, las pulseras del equipo han sido fabricadas con plástico reciclado del mar.

Es importante mencionar también a los patrocinadores y colaboradores, con los que se trabaja cada año en la reducción del impacto ambiental, en busca de la consecución de acciones sostenibles: movilidad eléctrica, utilización de combustibles renovables para el transporte de los asistentes en los conciertos, cubos y placas solares, reciclado de los aceites usados en las cocinas, y un largo etcétera.

Un recorrido de éxito

En estos nueve años -y nueve ediciones-, los datos han consolidado a Marenostrum Fuengirola como el ciclo de conciertos de referencia en la Costa del Sol. Con más de 880.000 visitantes, de los cuales un 20% son internacionales, el evento ha convertido a la ciudad de Fuengirola en un destino clave dentro del circuito musical. Su capacidad para atraer público de toda España contribuye a la dinamización del turismo y amplia la temporada de ocio más allá del verano. Solo en el año 2024, su impacto económico superó los 50 millones de euros.

Entre otros logros, los años 2022 y 2023 fue reconocido como Festival de Ciclo con mayor asistencia de España por la Asociación de Promotores Musicales (APM).

Otra prueba evidente de la importancia de Marenostrum Fuengirola en el sector nacional e internacional es cómo se ha posicionado como uno de los recintos más solicitados para aquellas actuaciones que solo se realizan en lugares de Madrid y Barcelona. Más de 500 grandes artistas han pisado los escenarios del recinto fuengiroleño: Jennifer López, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Bob Dylan, Robbie Williams, Rod Stewart, Santana, Ozuna, Scorpions, Nicky Jam, Maluma, Bizarrap, Aventura, Maná, Macklemore o la celebración del festival de Louis Tomlinson en 2022 ‘The Away From Home Festival’.