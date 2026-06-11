Un local histórico, los mejores DJ y el ‘nightlife’ más exclusivo de la Costa del Sol

e la esperaba y, por fin, Bonbonniere Marbella tiene fecha de apertura y una agenda de DJ que reúne a los grandes nombres de la electrónica mundial. Bonbonniere abrirá sus puertas el próximo 12 de junio en el antiguo club de Olivia Valere, pero totalmente renovado para dotarlo de un alma monumental. Para esta ocasión especial, Bonbonniere contará con un icono de la música house: Claptone. Situado en las posiciones top de los rankings más importantes, aterrizará en este nuevo templo del nightlife más exclusivo que supone un antes y un después en Marbella. El sábado, 13 de junio, será el turno de Macarena Hoffman y Discoside. Las entradas para ambos shows están ya a la venta y en su espectacular line up figuran los nombres más codiciados de la escena electrónica.

Los mejores DJ del planeta llegan hasta Bonbonniere

El cartel de DJ que acudirán hasta Bonbonniere es del máximo nivel. Así que es imprescindible despejar huecos del calendario para ver pinchar en directo a maestros de la electrónica como Agents of time, el dúo italiano que arrasó en el TomorrowLand Winter; Artbat, el grupo que en mayo de 2024 agotó las entradas en el que fue el primer concierto de música electrónica en el Santiago Bernabéu; Carlita, una figura que ha causado sensación en Coachella y Burning Man con su fusión de electrónica y folklore; Diplo, DJ y productor famoso tanto en solitario como en sus famosos grupos LSD, Silk City y Jack Ü; Hugel, referente del latin y afro house; Kaz James, uno de los imprescindibles del house australiano; Seth Troxler, cabeza de cartel de citas tan emblemáticas como Glastonbury, Movement o el Sónar, y Vintage Culture, puesto #9 en el ranking de DJmag y permanente creador de éxitos virales.

Bonbonniere Marbella: el nuevo templo del nightlife más exclusivo

La localización de Bonbonniere Marbella no podría ser otra que la antigua discoteca de Olivia Valere. La gran reina de Marbella reunió en su día a celebrities internacionales y a estrellas de Hollywood, y la intención de este espacio es, precisamente, recuperar ese legado histórico, elevarlo y seguir escribiendo con letras de oro las mejores páginas de la historia noctámbula de Marbella.

Para ello, se han aliado dos verdaderos pesos pesados de la noche internacional. Por un lado, Joe Fournier, creador de la marca Bonbonniere, un empresario y boxeador que ha llenado estadios y que maneja una privilegiada agenda de contactos, como Usher, Paris Hilton, Kendall Jenner o Emily Ratajkowski. Al otro lado, Mandala Group, el grupo de hospitality más importante de Latinoamérica, que ya triunfa en España con Li-Onna, Sala de Despecho, Houdinni y Fenómeno.

La propiedad no ha escatimado en gastos (la inversión total supera los 15 millones de euros) para actualizar y dotar de nueva vida este histórico espacio. Su característico encanto oriental se mantiene, pero con arquitectónicas aportaciones brutalistas, que dotan al espacio de un carácter único. Vibrantes tonos rojos y granates y negros, tan propios de la firma Bonbonniere, presiden un lugar donde la estética se convierte en declaración de intenciones.