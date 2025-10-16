Llega a Málaga el espectáculo Ópera & Zarzuela Dreams

La presentación de este espectáculo ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones de Uppery Club y ha contado con la asistencia de Álvaro Sáenz de Heredia, director de cine y del espectáculo; Javier Bahillo, CEO del Grupo IMC, empresa organizadora del espectáculo; José Darío, tenor; Eduvigis Monagas, soprano; Pío Salvador, director de Uppery Club; y Antonio Benito, CEO de Icbrg, agencia oficial.

En ella se ha destacado su carácter didáctico, ya que, a través de esta selección de piezas, se ha buscado poder acercar la ópera y la zarzuela al gran público a través de un espectáculo “entendible y universal”.

Álvaro Sáenz de Heredia, director de Ópera y Zarzuela Dreams, cuenta a lo largo de su carrera con trabajos destacados en el cine con películas como El robobo de la Jojoya, Aquí llega Condemor o la prestigiosa serie de TV Ana y los 7.

En el equipo creativo también destacan nombres como los de Poty, el televisivo coreógrafo cántabro que saltó a la fama entre el gran público a través de programas como Operación Triunfo. El reparto que podremos ver en escena incluye excepcionales intérpretes de talla mundial como Juan Carlos Barona, Eduvigis Monagas, Bernardino Atienza, José Darío Cano o Paola Leguizamón.

Además, en el caso de Málaga, la interpretación musical correrá a cargo de la orquesta Larios Pop del Soho, con el director Arturo Díez Boscovich a la cabeza y que fue fundada por Antonio Banderas en 2021.

Ópera y Zarzuela Dreams utiliza una técnica revolucionaria que potencia la espectacularidad de la interpretación en directo pudiendo ofrecer hasta 20 decorados diferentes, cada uno de ellos con su propia puesta en escena, coros y ballets sincronizados, fusionando así el teatro, el cine y la música y creando una experiencia única.

Las entradas ya están a la venta a través del siguiente enlace: www.operayzarzuela.com