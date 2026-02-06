La línea M-167 hasta Málaga continuará en servicio también los sábados y domingos

Desde su puesta en marcha, esta nueva línea directa no ha parado de incrementar viajeros que usan este medio de transporte cada día, más si cabe, desde que a finales del pasado año se amplió el servicio a los sábados, domingos y festivos. Desde enero a diciembre de 2025 el incremento ha sido de más del 110%, de 5.021 usuarios en enero de 2025 ha pasado a 10.563 en diciembre de 2025 o los 10.211 de enero de 2026. En el caso de Coín, esta cantidad exacta ha sido de 2.300 en enero y de 4.838 en diciembre, lo que también representa un aumento de más del 110%.