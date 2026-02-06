COIN

La línea M-167 hasta Málaga continuará en servicio también los sábados y domingos

Esta línea del Consorcio de Transportes de Málaga, que ha contado con el impulso del Ayuntamiento de Coín, ha aumentado su uso en el municipio más de un 110% desde que se convirtió en una línea directa. La nueva línea directa M-167 que conecta Coín con Málaga mantendrá durante todo el año 2026 los servicios de autobús los sábados, domingos y festivos. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Santos, después de suscribir un nuevo convenio con el Consorcio de Transportes Área Metropolitana de Málaga y junto a los ayuntamientos de Alhaurín El Grande y Cártama.

Isabel Naranjo

Malaga |

Transportes
La línea M-167 hasta Málaga continuará en servicio también los sábados y domingos | www.ondacero.es

Desde su puesta en marcha, esta nueva línea directa no ha parado de incrementar viajeros que usan este medio de transporte cada día, más si cabe, desde que a finales del pasado año se amplió el servicio a los sábados, domingos y festivos. Desde enero a diciembre de 2025 el incremento ha sido de más del 110%, de 5.021 usuarios en enero de 2025 ha pasado a 10.563 en diciembre de 2025 o los 10.211 de enero de 2026. En el caso de Coín, esta cantidad exacta ha sido de 2.300 en enero y de 4.838 en diciembre, lo que también representa un aumento de más del 110%.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer