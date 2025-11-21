LAMALAKA celebra la Navidad frente al mar con una propuesta para disfrutar de la Navidad sin prisa

La primera opción combina sabores clásicos con guiños al sur: ensalada de ventresca de atún con tomate y aguacate, pulpo a la parrilla con parmentier trufado y chimichurri y una tabla de queso manchego con uvas y membrillo , antes de los principales: entrecot o lubina a la brasa, o una alternativa vegetariana de risotto o parrillada de verduras. Las tartas artesanales y el café completan la experiencia, invitando a prolongar la sobremesa entre conversación y buena compañía.

La segunda opción eleva la experiencia con una selección más sofisticada: pulpo a la brasa con parmentier trufado , jamón ibérico con picos rústicos y ostras con un toque de siracha y limón dan paso a los principales: solomillo de ternera, lubina con verduras al vapor

o arroz meloso de rabo de toro , además d e alternativas vegetarianas, cerrrando también con tartas artesanales y café invitando a prolongar la sobremesa entre conversación y buena compañía.