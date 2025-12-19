Los jugadores del Málaga CF visitan a los pacientes del Hospital Quirónsalud Málaga por Navidad

Los pacientes y el personal del Hospital Quirónsalud Málaga han recibido este jueves, 18 de diciembre, la visita de los jugadores del Málaga CF Dani Lorenzo y Moussa, así como del humorista malagueño Tomás García.

Los miembros del equipo y el actor malagueño han querido felicitar las Fiestas y desear una pronta recuperación a niños y mayores que se encuentran ingresados en fechas tan señaladas en Quirónsalud Málaga, proveedor médico y hospital de referencia del Málaga CF, deseándoles una pronta recuperación y repartiendo algunos regalitos para hacer la estancia lo más llevadera y navideña posible.

Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del Málaga CF

El Hospital Quirónsalud Málaga es Proveedor Médico Oficial del Málaga CF desde esta temporada 2025/26, por lo que se encarga de proveer a los mismos de las necesidades de salud durante la temporada de los jugadores y jugadoras del primer equipo, masculino y femenino, así como del Atlético Malagueño y Juvenil A, ofreciendo atención médica integral, seguimiento especializado y los recursos asistenciales más avanzados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles lesiones.

De igual modo, Quirónsalud sigue consolidando así su labor como referente en el cuidado de la salud del deporte, toda vez que en los últimos años viene colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas.

En la actualidad, es Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, de rugby, de baloncesto, como Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto desde la temporada 2011-2012, de balonmano, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga), o de fútbol, con el Málaga CF, desde esta misma temporada.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.