Los jugadores del Guadalhorce Golf subcampeones del Campeonato de España sub-16

Los jóvenes canteranos de Guadalhorce Golf, Oliver de Wint e Iñaki de la Macorra, finalizan empatados en el 2º puesto del Campeonato masculino nacional de Golf sub 16, que organiza la Real Federación Española de Golf. “Un gran éxito del golf malagueño que sitúa a nuestros deportistas en el panorama nacional y se ratifican como dos grandes promesas de este deporte, junto al resto de sus compañeros”, asegura el Presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo.

En el recorrido especial Ruins+Hills de Tarragona, los jugadores de Guadalhorce Golf, han culminado un excelente fin de semana en el que ha ido a más, aunque la victoria final fue para el andaluz Álvaro Cervera con vueltas de 68, 68 y, por último, 67 golpes superando a nuestros golfistas, Oliver de Wint e Iñaki de la Macorra, líder desde el primer día.

Cervera supo contener los bogeys en la ronda final -sólo dos por cuatro birdies-, lo que obligaba a nuestros jugadores a seguir su ritmo. Lo hizo De Wint, su compañero, amigo y ‘archirival’ estos últimos años, con otra tarjeta idéntica de 67 golpes (-2), pero no así De la Macorra, que selló su carta más discreta (75, +6) en el último día de competición.

Las dos primeras jornadas del torneo concluyeron con el liderato de Iñaki de la Macorra muy sólidos a pesar de que por detrás venían golfistas de peso y experiencia en competiciones de nivel. El joven jugador malagueño firmó una primera tarjeta de 63 golpes (-6), sobresaliente se mire por donde se mire. Su vuelta, sin errores, incluyó cuatro birdies y un eagle en el hoyo 3.

“Debemos felicitar a todo el equipo de Guadalhorce Golf, por el gran campeonato que han realizado. Es un enorme orgullo para el club y para el deporte malagueño en general. Sin duda nos esperan grandes triunfos con esta nueva cantera de campeones. Felicitar a todos los preparadores de nuestro club y les animo a seguir con este espíritu de entrega y de trabajo que tan buenos resultados nos está ofreciendo”, señala Ángel Gancedo.

Los ganadores se unen a nombres ilustres de nuestro golf

Haciendo un poco de historia, reseñar que el Campeonato Nacional de Golf sub 16 se celebra anualmente desde 1991, ofreciendo a los jóvenes golfistas unos ámbitos de actuación donde diversión y competición van de la mano. Por este campeonato han pasado golfistas de la talla de Jon Rahm, Carlota Ciganda, Sergio García, Rafael Cabrera-Bello, Noemí Jiménez, Adrián Otaegui y un largo etcétera. En los últimos años han triunfado en el torneo jugadores aún en edad amateur tan prometedores como José Luis Ballester o Rocío Tejedo.

RESULTADOS FINALES

1.- Martín Cervera 203 (68+68+67)

2.- Oliver de Wint 205 (69+69+67)

+.- Iñaki de la Macorra 205 (63+67+75)

Oliver de Wint, ha sido campeón en el Campeonato Nacional sub 16 en 2024 y 2025, y su compañero, Iñaki de la Macorra, junto a su hermano Eduardo se proclamaron hace unas semanas Campeón y Subcampeón de Andalucía 2026 de Pitch&Putt. El club malagueño acudía a la cita del Campeonato Nacional del Golf como el club con mayor número de jugadores de Andalucía, y uno de los que más deportistas aportaba a nivel nacional. Durante tres días de competición los jugadores: Oliver de Wint, los hermanos Iñaki y Eduardo de la Macorra, Marcus Latt, Javier Muñoz y Álvaro Codes, han realizado un gran campeonato que ha finalizado con ese brillante 2º puesto para Oliver de Wint y para Iñaki de la Macorra.