Juan del Val: "Han intentado acabar con la novela pero no lo han conseguido"

Ganador del Premio Planeta, el escritor Juan del Val llega a Málaga con su última novela, Vera, una historia de amor. En ella, el colaborador del programa El Hormiguero nos cuenta la historia de una mujer que a los cuarenta y cinco, recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido.

"Una vez que la novela está en la calle llegan las buenas noticias para mí, cuando la gente la compra, hacen colas para que se la firme", comenta el autor. "Acepto las críticas, sin problema. Otra cosa es cuando se intenta crear odio", nos cuenta un Juan del Val, que asegura que hay "muchas Vera, hablamos de una edad de la mujer en la que tiene un bagaje suficiente para buscarse a sí misma".

"Reivindico el entretenimiento", reafirma el escritor, quien aunque no entiende de novelas de hombres y de mujeres, sí nos menciona que la mayoría de novelas las leen mujeres. "Tengo la certeza de que han intentado acabar con la novela, y conmigo como autor, pero no lo han conseguido", así de claro lo tiene Juan del Val, quien pone en valor y considero lo importante los lectores. El colaborador de televisión estuvo este miércoles en Málaga firmando su libro, Vera, una historia de amor.