Juan Jiménez del Río, ganador de Un Regalo Para Ti Navidad 2025

Un año más, Onda Cero Málaga ha organizado el sorteo navideño de Un Regalo Para Ti (Navidad 2025) y el afortunado vencedor ha sido Juan Jiménez del Río.

Algunos de los regalos que se han repartido en esta ocasión han sido:

Una prenda de piel

Un jamón

Una noche para dos personas

Un lote con tres botellas de vino

Este año, Un Regalo Para Ti ha contado con la colaboración de Morgado Piel, Pastelerías Pathelín, Grupo La Piedra Restaurantes, Sanamar Alimentación, Famadesa, Apartamentos Ardales, Guillermo Ramos Ópticos, Gastrobar Canela y Clavo, Kalua Helados, Nueces de Ronda, El Colmenero de Alhaurín, Kedeke Sport, Librería Luces, Mi colchón, Bodegas Excelencia, Academia de enseñanza Avenida Andalucía y Onda Cero.