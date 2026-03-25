SALUD

Instituto Médico Miramar en el 33º Congreso de la SELMQ en Málaga

El equipo de Instituto Médico Miramar (IMM), centro de referencia en medicina y cirugía estética, anuncia su papel protagonista en el XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ). El evento, que posicionará a Málaga como capital europea de la tecnología médica, se celebrará del 11 al 13 de junio de 2026 en el Hotel Barceló.

Isabel Naranjo

Malaga |

Congreso
Instituto Médico Miramar en el 33º Congreso de la SELMQ en Málaga | www.ondacero.es

El congreso introducirá un formato revolucionario centrado en la excelencia clínica. La principal novedad será la incorporación de sesiones de "Clínica Láser en Directo", donde los asistentes podrán presenciar virtualmente y en tiempo real la toma de decisiones y el manejo técnico de casos clínicos.

“Este congreso busca romper con lo tradicional. No solo hablaremos de teoría; entraremos en el quirófano para mostrar cómo la tecnología láser, apoyada por la inteligencia artificial, ofrece resultados más precisos y consistentes”, explica el Dr. Urdiales, quien también moderará la mesa científica sobre sinergias en rejuvenecimiento facial.

Vanguardia y Compromiso Médico Con sedes en Málaga capital y San Pedro Alcántara, Instituto Médico Miramar se distingue por su inversión en tecnología. Cuenta con más de 20 dispositivos láser, emplea exclusivamente productos de primera línea y mantiene a su equipo en actualización constante.

Además de la innovación, el congreso servirá como plataforma para combatir el intrusismo profesional, defendiendo que el uso de tecnologías lumínicas sea realizado estrictamente por médicos cualificados para garantizar la seguridad del paciente.

Sobre Instituto Médico Miramar

Fundado en 1988, Instituto Médico Miramar es un referente nacional e internacional en medicina y cirugía estética. Liderado por el Dr. Fernando Urdiales, ponente y formador de prestigio global, el centro combina 40 años de experiencia clínica con la plataforma láser más avanzada de Andalucía.

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