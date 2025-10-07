El Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) ha presentado en Málaga su campaña para combatir el intrusismo

En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el COPAO vuelve a impulsar una campaña, premiada internacionalmente, que amplía su mensaje para alertar sobre los riesgos de usar herramientas de IA para tratar problemas de salud mental.

En 2024, la campaña logró más de 9.500 impactos mediáticos y, de cara a esta segunda edición, el objetivo es que la sociedad entienda que la psicología es el único recurso fiable para abordar los problemas emocionales, eliminando el miedo sobre la búsqueda de ayuda profesional.

En Más de Uno Málaga, nos cuenta más detalles la decana del COPAO, Mariela Checa.