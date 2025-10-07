COPAO

El Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) ha presentado en Málaga su campaña para combatir el intrusismo

Bajo el nombre “Déjate de cuentos. Psicología” en esta segunda edición el COPAO amplía su mensaje alertando sobre los riesgos de usar herramientas de IA para tratar problemas de salud mental

Redacción

Málaga |

En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el COPAO vuelve a impulsar una campaña, premiada internacionalmente, que amplía su mensaje para alertar sobre los riesgos de usar herramientas de IA para tratar problemas de salud mental.

En 2024, la campaña logró más de 9.500 impactos mediáticos y, de cara a esta segunda edición, el objetivo es que la sociedad entienda que la psicología es el único recurso fiable para abordar los problemas emocionales, eliminando el miedo sobre la búsqueda de ayuda profesional.

En Más de Uno Málaga, nos cuenta más detalles la decana del COPAO, Mariela Checa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer