La III Liga de Cruceros Senda Azul-Costa del Sol recala en Estepona con su séptima prueba

El calendario de esta tercera edición comprende un total de siete pruebas, que se están celebrando desde el mes de enero en diferentes puertos deportivos y clubes náuticos de la provincia de Málaga, consolidando así un circuito que recorre gran parte del litoral malagueño y promueve la práctica de la vela de crucero en un entorno único.

Esta competición forma parte del proyecto Senda Azul, una iniciativa de la Diputación de Málaga para poner en valor el patrimonio natural, cultural y deportivo vinculado al mar.

Dos jornadas de competición

La etapa de Estepona es la última del calendario y constará de dos mangas.

La primera, el sábado 8 de noviembre, será una regata de aproximación con salida desde el Puerto Deportivo de Benalmádena y llegada al Puerto Deportivo de Estepona. La organización de esta etapa cuenta con la colaboración del Club Náutico Marítimo de Benalmádena, que participará en la coordinación de esta primera jornada entre ambos puertos.

El domingo 9 se celebrará la regata en la bahía de Estepona, con un recorrido barlovento-sotavento o costero, en función de las condiciones meteorológicas. La jornada finalizará con la entrega de trofeos y una comida de confraternización entre los participantes.

Manuel Raigón, director gerente del Puerto Deportivo de Estepona, ha destacado que “esta prueba refleja la buena coordinación entre los puertos deportivos de la provincia y el compromiso de todos con la náutica recreativa y la sostenibilidad del litoral”.

Por su parte, José Antonio Corbacho, presidente del Real Club Náutico de Estepona, ha señalado que “cada año aumenta el número de participantes, lo que demuestra el interés por la vela de crucero y el atractivo de la Costa del Sol como escenario de competición”.

Categorías y premios

Podrán participar barcos de crucero con sistema de medición ORC, divididos en las categorías ORC1, ORC2 y ORC3. Además, se mantiene el Grupo Promoción, destinado a fomentar la participación de tripulaciones amateur. El vencedor de esta categoría ascenderá a la clase ORC en la siguiente edición.

Recibirán trofeos los tres primeros clasificados de cada clase.

Las inscripciones están abiertas. Toda la información está disponible pinchando en este enlace.

Con esta prueba, la III Liga de Cruceros Senda Azul-Costa del Sol encara su recta final tras un año de intensa actividad en el que la vela, el deporte y el respeto por el medio marino han sido los grandes protagonistas.