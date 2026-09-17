El ICO concede un préstamo de 73 millones de euros a Lagoom Living para promover Sevilla Este, el mayor proyecto de vivienda destinada a alquiler asequible de Andalucía

Lagoom Living, gestora de inversión inmobiliaria especializada en vivienda destinada a alquiler asequible, y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han suscrito un acuerdo de financiación por 73,2 millones de euros para el desarrollo de Lagoom Living Sevilla Este, el mayor proyecto de vivienda destinada a alquiler asequible de Andalucía y uno de los desarrollos de estas características de mayor dimensión en España.

Impulsado por Lagoom Living junto al Ayuntamiento de Sevilla y EMVISESA, el proyecto contempla 843 alojamientos -691 protegidos y 152 transitorios- y consolida un modelo de colaboración público-privada orientado a ampliar la oferta de alojamiento destinado a alquiler asequible.

El desarrollo cuenta con una inversión total de 143 millones de euros, de los que 26 millones proceden de los fondos Next Generation EU, gestionados por la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A esta estructura financiera se incorpora la financiación del ICO, que contribuirá al desarrollo de un proyecto estratégico para Sevilla y reforzará la capacidad de movilización de recursos públicos y privados destinados a generar nueva oferta de alquiler asequible.

El respaldo financiero a un nuevo modelo residencial

Con esta operación, el ICO eleva a 132,5 millones de euros la financiación concedida a proyectos de Lagoom Living, tras los 59,3 millones de euros destinados a Distrito Universidad, en Málaga. Esta segunda operación refuerza la relación entre ambas entidades y el respaldo del ICO a proyectos residenciales capaces de movilizar inversión y ampliar la oferta de vivienda destinada a alquiler asequible en España.

El CEO y consejero de Lagoom Living, Javier Braza, ha destacado que “esta nueva operación de financiación con el ICO supone un respaldo muy relevante a nuestro modelo y a nuestra capacidad para desarrollar proyectos de vivienda destinada a alquiler asequible a gran escala. Sevilla Este es un proyecto estratégico para Lagoom Living y para Sevilla, y contar con el apoyo de una institución como el ICO refuerza nuestra capacidad para convertir suelo y recursos en soluciones habitacionales concretas para la ciudadanía”.

Javier Braza ha añadido que “la financiación es una pieza esencial para poder acelerar la generación de nueva oferta de alquiler asequible. La colaboración con el ICO, junto con el apoyo de la Junta de Andalucía a través de los fondos Next Generation y el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Sevilla y EMVISESA, demuestra que la suma de capacidades es el camino para afrontar uno de los principales retos que tiene actualmente nuestro país”.

Por su parte, el presidente del ICO, Manuel Illueca, ha señalado que «esta operación da muestra del firme compromiso del ICO con el impulso a la construcción de vivienda destinada al alquiler asequible, movilizando inversión mediante la colaboración público-privada. Un compromiso que se ve reforzado con los nuevos instrumentos desplegados con España Crece, que amplían nuestra capacidad para para financiar proyectos que contribuyan a aumentar la oferta de vivienda asequible en nuestro país».

El proyecto Sevilla Este, diseñado por HCP Arquitectos, se desarrolla bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y calidad arquitectónica, en línea con los principios ESG que integran el modelo de desarrollo de Lagoom Living. La propuesta apuesta por una arquitectura contemporánea y por la creación de espacios y zonas comunes concebidos para favorecer la convivencia y generar comunidad, integrando el desarrollo residencial en su entorno y contribuyendo a la creación de un nuevo espacio urbano de calidad para Sevilla. Las obras se iniciaron el pasado 16 de julio y están siendo ejecutadas por Sacyr. Una vez finalizadas, Sogeviso será responsable de la gestión de la explotación de las promociones.