El humorista Luís Piedrahita presenta su último show, ‘Apocalípticamente correcto’, en el Teatro Auditorio Felipe VI

El Ayuntamiento de Estepona informa que el humorista Luis Piedrahita presentará el próximo sábado 12 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Auditorio Felipe VI, el espectáculo ‘Apocalípticamente correcto’, un ingenioso monólogo sobre la libertad.

El ser humano siempre ha deseado hacer lo que le da la gana, pero ¿es eso posible o nuestro destino está escrito y no podemos cambiarlo?

Luis ironiza sobre el horóscopo, que es la prueba incontestable de que nuestro destino está escrito en las estrellas, y sobre las autocaravanas, que es la prueba de que está escrito en los mapas de carreteras.

En este monólogo Piedrahita arremete con la furia destructiva de un cachorro contra temas como las anguilas eléctricas, la leche de soja, la lluvia o la libertad de expresión.

Son temas controvertidos, pero Luis no teme a nada. ¿Por qué? Pues porque el miedo espanta la risa y, de modo recíproco, la risa espanta el miedo.

Un monólogo con una pizca de magia, imprescindible para entender el origen de nuestros miedos y nuestras esperanzas.

Un peregrinaje a zancada de jilguero por las praderas del absurdo, el surrealismo y la imaginación. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno. Pero nadie puede decirle nada a Piedrahita porque él hace esto por una sola razón: Porque le da la gana. Está escrito y no podemos cambiarlo.

Las entradas están a la venta en teatroestepona.com, y en taquilla del Auditorio el día de la función, desde dos horas antes del inicio.