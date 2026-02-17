Hoy arranca en Málaga la VII edición del Small Satellites & Services International Forum (SSSIF) con más de 190 compañías vinculadas al sector espacial

Málaga se convertirá desde hoy en el epicentro de la industria espacial nacional e internacional con motivo del Small Satellites & Services Internacional Forum (SSSIF), evento de referencia en el ámbito de los pequeños satélites

El alcalde de Málaga, Excmo. Sr. Don Francisco de la Torre, ha sido el encargado de inaugurar el evento junto con Antonio Castro, Director Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española (AEE).

Bajo el lema “Comunicaciones seguras y otras tecnologías de uso dual»”, el congreso reunirá hasta el jueves a más de 190 compañías vinculadas al sector espacial y en torno a 400 expertos de más 20 países procedentes de agencias espaciales europeas e internacionales, centros de investigación e instituciones públicas. Durante tres días se abordarán los retos geopolíticos y de seguridad de la industria espacial europea, así como las capacidades tecnológicas e industriales que España y Europa deben desarrollar para afrontar los retos de la situación geopolítica actual, entre otros.

Por primera vez, contará con la participación de la OTAN, que se suma a entidades como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), y la Agencia Espacial Española (AEE). Además, contará con la presencia de Pedro Duque y Miguel López-Alegría, los dos astronautas de origen español que han viajado al espacio.

Con un crecimiento sostenido desde su creación, el SSSIF se ha consolidado como un punto de encuentro clave del sector Espacio en España y como una cita de referencia a nivel europeo, reforzando el papel de nuestro país -y especialmente de Málaga- como hub estratégico de innovación espacial y fomentando la colaboración entre instituciones, empresas y profesionales del sector a través del debate técnico, la visión estratégica y las oportunidades de cooperación internacional.

Programa completo y listado ponentes: https://sssif.com/agenda/