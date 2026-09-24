TURISMO

El Hotel H10 Estepona Palace en Estepona, uno de los mejores de España para hacer una escapada con cena, según Aladinia.com

El otoño es el momento perfecto para romper con vuelta a la rutina después del verano y disfrutar de esta época de colores cálidos y tardes serenas. Cada vez más españoles se reservan unos días de vacaciones o aprovechan puentes o fines de semana para escaparse unos días, y si a eso le añadimos una cena de calidad, degustando lo mejor de la gastronomía local, mejor que mejor. De hecho, según ha podido comprobar la web número uno de España en regalos experiencias, www.aladinia.com, la reserva de escapadas con cena ha aumentado un 16% en lo que va de año.

Redacción

Malaga |

Por ello, Aladinia.com ha pedido a sus usuarios que seleccionen los mejores hoteles para hacer una escapada con cena de España valorando la calidad del hotel y sus instalaciones, la cena y el resto de propuestas incluidas en la oferta. Por supuesto, todos ellos pueden presentarse en forma de regalo. Y el Hotel H10 Estepona Palace 4*, en Estepona, Málaga, ha sido uno de ellos:

Hotel H10 Estepona Palace 4* en Estepona, Málaga

Situado en primera línea de playa, con acceso directo a la misma y a 1,5 km del puerto deportivo, el H10 Estepona Palace, en primera línea de playa, integra a la perfección el estilo arquitectónico andaluz con un interiorismo actual. Su espectacular spa de más de mil metros cuadrados ofrece un completo circuito hidrotermal en el que encontrar una zona de aguas termales, piscina dinámica, templo de duchas, poza de agua fría, jacuzzi, sauna y baño de vapor para relajarse y olvidarse de todos los problemas y pasar un momento de intimidad. La propuesta gastronómica propone una cena buffet internacional y mediterránea con cocina en vivo. La escapada de una noche en Aladinia.com cuesta 184,90 euros para 2 personas.

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