HM Hospitales recibe a 90 alumnos en prácticas y refuerza su compromiso con la formación sanitaria en Málaga

HM Hospitales ha dado la bienvenida a un nuevo grupo de alumnos del Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico, de Laboratorio Clínico e Higiene Bucodental, procedentes del centro de Formación en Profesiones Biosanitarias HM Hospitales de Málaga, que se incorporan a los centros hospitalarios con los que el Grupo cuenta en la provincia para iniciar su periodo de prácticas.

Cerca de 90 estudiantes comienzan así una etapa clave en su formación, en la que tendrán la oportunidad de familiarizarse con la tecnología empleada en estos centros y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica en un contexto clínico real.

Las prácticas se desarrollarán en los hospitales HM Málaga, Hospital Internacional HM Santa Elena, en Torremolinos, y HM Gálvez, donde los alumnos tendrán contacto directo con tecnología sanitaria de última generación: resonancia magnética, tomografía computarizada, ecografía, radiología convencional y mamografía, entre otras.

La recepción de los estudiantes ha contado con la participación de la Dra. Valeria Collard, directora médica de HM Málaga, quien ha querido darles la bienvenida en el inicio de esta nueva etapa formativa: “En HM Hospitales apostamos por una formación práctica de calidad, en contacto directo con la realidad asistencial. La incorporación de estos alumnos refuerza nuestro compromiso con la formación de futuros profesionales sanitarios y con su desarrollo dentro de un entorno hospitalario altamente especializado”,

Los estudiantes también han sido recibidos por Javier García Isasi, responsable de la Formación Profesional en HM Hospitales, quien ha destacado que “garantizar las prácticas a nuestros estudiantes es un elemento diferencial, ya que les permite completar su formación con una experiencia real que resulta fundamental para su futuro profesional”.

Durante sus prácticas, los alumnos estarán acompañados por especialistas sanitarios que actuarán como tutores, supervisando su aprendizaje y facilitando su integración en los equipos asistenciales, con el objetivo de que adquieran las competencias necesarias para el ejercicio de su profesión con los estándares propios de HM Hospitales.

“Poder empezar mis prácticas en un centro de HM Hospitales y trabajar con tecnología real es una oportunidad muy importante para nosotros ya que nos permite aprender de grandes profesionales y conocer de primera mano cómo será nuestro futuro laboral”, señala Gema Calelle, estudiante del Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico.

Formación orientada a la empleabilidad

Esta iniciativa forma parte del compromiso de HM Hospitales con la docencia y la formación de profesionales sanitarios. Los estudiantes tienen garantizado el periodo de prácticas en los propios centros hospitalarios de la provincia, experiencia que les permite perfeccionar destrezas en un entorno real y mejorar así sus oportunidades de inserción en un mercado laboral altamente competitivo.

Asimismo, una vez finalizado su periodo formativo, los estudiantes pueden acceder a la bolsa de empleo de HM Hospitales.

Además del Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Higiene Bucodental y Laboratorio Clínico y Biomédico, el centro de Formación en Profesiones Biosanitarias HM Hospitales de Málaga imparte el ciclo formativo en Cuidados de Auxiliares de Enfermería, contribuyendo así a la preparación de futuros profesionales de la salud con una formación integral y orientada a la práctica clínica.