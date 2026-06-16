HM Hospitales presta asistencia sanitaria especializada durante la celebración de la Women’s Friendly International Week en Málaga

HM Hospitales ha ejercido como servicio médico de referencia durante la celebración de la Women’s Friendly International Week, el torneo internacional de fútbol femenino que se ha disputado entre el 4 y el 9 de junio en la provincia de Málaga, y que ha reunido a las selecciones absolutas femeninas de Marruecos, Nueva Zelanda, Haití y Guinea Ecuatorial, así como a la Unión Deportiva Almería.

Durante el desarrollo de esta competición, integrantes de las delegaciones participantes se han sometido a distintas pruebas diagnósticas especializadas, como ecocardiogramas y pruebas de resonancia magnética; recibiendo atención médica en un entorno hospitalario dotado de tecnología avanzada y profesionales especializados.

"Para HM Hospitales ha sido un orgullo colaborar en una competición internacional que ha situado a Málaga en el centro del fútbol femenino mundial durante estos días", señala la Dra. Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales. "Nuestro objetivo ha sido garantizar que las deportistas dispusieran de una asistencia sanitaria ágil, especializada y de la máxima calidad siempre que la necesitaran, poniendo a su disposición los recursos humanos y tecnológicos de nuestros hospitales".

La colaboración de HM Hospitales se enmarca en el dispositivo sanitario habilitado para garantizar la cobertura asistencial de las selecciones internacionales desplazadas a la Costa del Sol con motivo de este evento deportivo, considerado una de las principales citas de fútbol femenino celebradas en Andalucía durante este año.

La Women’s Friendly International Week, organizada por el centro de entrenamiento y complejo deportivo de alto rendimiento, PFC Costa del Sol, con el respaldo de distintas instituciones públicas y entidades colaboradoras, como la Diputación Provincial de Málaga y los consistorios de Torremolinos, Antequera, Cártama y Coín, ha reunido durante seis días a combinados nacionales de primer nivel internacional, varios de ellos participantes en las últimas ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Los encuentros se han disputado en las localidades de Torremolinos y Antequera, convirtiendo a la provincia de Málaga en un punto de referencia para el fútbol femenino internacional.

El Grupo HM Hospitales pone en valor la colaboración con iniciativas deportivas de alcance internacional que promueven la prevención, el deporte femenino y la excelencia organizativa. Asimismo, reafirma su compromiso con la prestación de una atención sanitaria de máxima calidad tanto a deportistas profesionales como a la población general, poniendo a disposición de pacientes y entidades deportivas una red asistencial equipada con los últimos avances diagnósticos y terapéuticos.

La participación de HM Hospitales en este evento refuerza su posicionamiento como aliado sanitario de referencia en competiciones y concentraciones deportivas de alto nivel, contribuyendo a que los equipos participantes dispongan de una respuesta médica rápida, especializada y adaptada a las exigencias del deporte profesional.