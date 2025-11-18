HM Hospitales nombra al Dr. Salvador Molina jefe de Oftalmología en Málaga

Con más de 12 años de experiencia quirúrgica, el especialista asume la dirección de una unidad que afronta una etapa de expansión centrada en la innovación tecnológica, la excelencia clínica y la incorporación de talento especializado.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga y especialista en Oftalmología vía MIR en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el Dr. Molina completó un fellowship en cirugía oculoplástica, orbitaria y de vías lagrimales en la Clínica IMO de Barcelona, uno de los centros más prestigiosos de Europa en este ámbito.

Su trayectoria le ha convertido en un referente nacional en cirugía de cataratas y oculoplastia, con una amplia experiencia en blefaroplastias, tratamiento de la ptosis palpebral y cirugía del lagrimal con láser.

“Es un honor incorporarme a un grupo que apuesta por la innovación y la excelencia clínica. Vamos a consolidar una unidad de oftalmología puntera, con tecnología de última generación y un equipo altamente cualificado”, señala el Dr. Molina.

Una apuesta por la oftalmología avanzada en Málaga

La incorporación del Dr. Molina refuerza el compromiso del grupo con la oftalmología avanzada en Málaga, una especialidad que combina cirugía de precisión y diagnóstico tecnológico.

El nuevo jefe liderará un equipo en crecimiento, compuesto por especialistas en catarata, glaucoma, retina médica y quirúrgica, cirugía refractiva y oculoplastia, esta última dirigida directamente por él, con el objetivo de ampliar la cartera de servicios y reforzar la atención integral al paciente.

“El objetivo es integrar la tecnología más innovadora con un equipo multidisciplinar, ofreciendo a los pacientes una atención oftalmológica de máxima calidad”, destacan fuentes del grupo sanitario.

La red asistencial de HM Hospitales en Málaga está formada por tres centros: HM Málaga, HM Gálvez y HM Santa Elena, este último con una marcada orientación internacional.

En conjunto, el grupo cuenta con más de 900 profesionales sanitarios en la provincia, garantizando atención médica integral y coordinada con los 54 centros asistenciales del grupo en España.