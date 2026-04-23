HM Hospitales finaliza la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga

Esta actuación, que ha contado con una inversión superior a los tres millones de euros, ha permitido renovar por completo un espacio con una parcela de 413 m² y una superficie construida de 1.133 m². Tras su finalización, el centro ofrece instalaciones modernas, más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de pacientes y profesionales.

Entre las principales mejoras destaca la ampliación del área de consultas externas, la actualización del área de fisioterapia y la reorganización de los espacios asistenciales. La restauración de la fachada con acceso por la calle Ruiz López, frente a las urgencias de adultos y pediátricas del edificio principal del hospital, garantiza mayor accesibilidad, facilitando que cualquier persona pueda utilizar los espacios de forma autónoma.

Asimismo, el edificio ha sido dotado de sistemas de alta eficiencia energética, incluyendo una envolvente con acabado SATE que mejora significativamente el aislamiento térmico, contribuyendo al confort interior y a la sostenibilidad del centro.