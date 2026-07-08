El Hospital Vithas Málaga se convierte en centro de referencia para pacientes ostomizados

El Hospital Vithas Málaga ha formalizado un acuerdo de colaboración trascendental con la asociación malagueña de pacientes ostomizados (OSMA). Este convenio posiciona al centro hospitalario como un referente en la atención integral para este colectivo, permitiendo que los pacientes ostomizados que cuentan con seguro médico privado o pertenecen a mutualidades de funcionarios como MUFACE, ISFAS y MUGEJU puedan recibir atención especializada de estomaterapia bajo la cobertura de sus respectivas pólizas.

La Dra. Estela Díaz, directora médica del Hospital Vithas Málaga, ha destacado la importancia de clarificar este acceso. “A partir de ahora, cualquier paciente ostomizado que tenga su póliza de salud con las compañías con las que trabajamos, o pertenezca a una mutualidad de funcionarios, podrá acudir a nuestra consulta especializada de los viernes. Pero lo más importante para ellos es que, con este acuerdo, además ponemos a su disposición una reconocida estomaterapeuta como Alejandra, lo cual convierte ya al Hospital Vithas Málaga en centro de referencia para los pacientes ostomizados de Málaga y su provincia”.

Consulta abierta todos los viernes en horario de mañana

Como menciona la Dra. Díaz, la consulta especializada estará dirigida y coordinada por Alejandra Mera, destacada enfermera estomaterapeuta con más de 20 años de experiencia, y se llevará a cabo todos los viernes en horario de mañana. De esta forma, ofrecerá un seguimiento profesional continuo que es vital para la prevención de complicaciones, el autocuidado y la adaptación emocional tras una cirugía con ostomía. Al integrar este servicio en la cobertura de las aseguradoras, Vithas Málaga garantiza que los pacientes con seguro privado o mutualistas reciban una atención de alta calidad técnica y humana, permitiéndoles centrarse en su recuperación sin la preocupación añadida del coste económico directo.

Salvador Navas Rueda, presidente de la asociación Ostomía Málaga (OSMA), ha valorado positivamente, junto a su junta directiva, este paso para el colectivo asegurado: “Este acuerdo con Vithas Málaga es una victoria para todas aquellas personas portadoras de una ostomía, residentes tanto en la capital costasoleña como en su provincia. Saber que ahora nuestra compañía aseguradora cubrirá estas consultas en un centro de referencia como Vithas Málaga nos da una enorme tranquilidad. Es un reconocimiento a nuestras necesidades y un alivio para las familias que ya atraviesan una situación de salud compleja, las cuales podrán desde ahora contar con un servicio profesional y totalmente centralizado en un mismo centro hospitalario”.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Vithas Málaga, OSMA y también la delegación provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), quien acompaña y asesora a OSMA, con el objetivo último de seguir mejorando la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familiares.

En definitiva, al facilitar el acceso a través de las compañías aseguradoras y mutualidades, se establece un modelo de atención sostenible y especializado que garantiza que el seguimiento profesional sea una realidad accesible para este colectivo, contribuyendo a una mejor recuperación y a una plena integración en su vida cotidiana. El Hospital Vithas Málaga se consolida así como un aliado estratégico para los pacientes con seguro médico, ofreciendo soluciones reales a necesidades sanitarias específicas.