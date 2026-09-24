Higuerón Gran Málaga Resort cierra un verano de crecimiento con un 36 % más de ventas en servicios y experiencias

La ocupación aumentó cuatro puntos porcentuales respecto a agosto de 2025 y el rendimiento del alojamiento también avanzó. Los ingresos por habitación disponible, el indicador hotelero conocido como RevPAR, crecieron un 5 %.

El mayor crecimiento correspondió a las propuestas complementarias al alojamiento, especialmente las relacionadas con la gastronomía, el bienestar, el deporte y el golf. A ellas se suma Higuerón Beach Club, que amplía la oferta del complejo con una experiencia frente al mar centrada en la restauración y el ocio.

Por su parte, Leiro Residences, también ha sido uno de los grandes motores de Higuerón Gran Málaga Resort durante esta temporada. Orientado a quienes buscan una experiencia más privada, residencial y autonomía, Leiro permite ampliar el concepto tradicional de hotel hacia un modelo en el que el huésped dispone de más espacio, privacidad y una experiencia de alojamiento más personalizada, manteniendo al mismo tiempo el acceso al universo de servicios y experiencias de Higuerón.

Reino Unido se mantiene como principal mercado de origen

Durante agosto, el mercado internacional tuvo un papel muy relevante. El Reino Unido volvió a ser el principal país de origen, seguido de Francia, Países Bajos y Estados Unidos, que fueron los países con mayor presencia. Por su parte, el mercado nacional también tuvo un peso destacado. Tanto el británico como el español registraron crecimiento respecto al mismo periodo de 2025.

“El aumento del 36 % en las ventas de servicios y experiencias confirma un cambio relevante: los huéspedes ya no entienden el alojamiento como el centro de toda la estancia, sino como el punto de partida. La gastronomía, el bienestar, el deporte, el golf e Higuerón Beach Club forman cada vez más parte de su viaje”, señala Mónica Sánchez, directora de Higuerón Gran Málaga Resort.

Los resultados alcanzados reflejan así un verano exitoso para Higuerón Gran Málaga Resort, marcado tanto por el crecimiento de las estancias como por una mayor demanda de servicios y experiencias. Una evolución que demuestra que la habitación inicia el viaje, pero que gran parte del valor diferencial se construye a través de todo lo que el huésped descubre y disfruta durante su estancia.