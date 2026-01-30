La Hermandad de los Remedios celebrará cultos en honor del Santo Niño del Rosario y besamanos a la Santísima Virgen de los Remedios

La Hermandad de los Remedios celebrará, con motivo de la Fiesta de la Candelaria (2 de febrero: la Presentación del Señor), cultos en honor del Santo Niño del Rosario y besamanos a la Santísima Virgen de los Remedios.

Domingo 1 de febrero a las 12.30 horas

MISA EN HONOR DEL SANTO NIÑO DEL ROSARIO

Unidos a la Comunidad Parroquial, celebraremos Misa con procesión claustral del Santo Niño tanto al inicio como al finalizar la Eucaristía.

Del viernes 30 al lunes 2, en horario del templo

BESAMANOS A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS

La Virgen de los Remedios permanecerá expuesta en besamanos durante las jornadas del viernes, sábado, domingo y lunes, en horario de apertura del templo.