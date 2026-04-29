Ya hay fecha para la Venta General de entradas de la edición de 2026 de San Diego Comic-Con® Málaga

Se acabó la espera para los amantes de la cultura pop, el entretenimiento y la industria audiovisual. La Venta General de entradas de San Diego Comic-Con Málaga para su edición de 2026 se abre el próximo lunes 4 de mayo a las 10:00h en Ticketmaster, ticketera oficial de la convención.

La Venta General llega apenas una semana después de la Preventa Exclusiva. En ella, los fans que asistieron al evento en 2025 tuvieron un acceso anticipado a la compra de entradas para la edición de 2026 como agradecimiento de los organizadores de SDCC Málaga por su confianza en el año de debut (2025) y su deseo de regresar en la segunda edición. Ahora, en la Venta General, fans de cualquier lugar podrán hacerse con sus entradas siguiendo un sencillo proceso de tres pasos:

Generar un Registration ID (disponible a través de este formulario) o utilizar su Registration ID de 2025.

Tener una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email asociado a dicho Registration ID.

Elegir a los acompañantes con los que disfrutar de esta nueva edición, para disponer de sus Registration ID en el momento de la compra.

Sobre las entradas de SDCC Málaga 2026

Cada fan podrá comprar cuatro entradas: una para sí mismo/a y hasta tres más para sus Acompañantes. Las entradas estarán disponibles por jornada (jueves 1 de octubre, viernes 2 octubre, sábado 3 de octubre o domingo 4 de octubre) y habrá también un Pack de 4 días. Los precios serán exactamente los mismos que en la Preventa Exclusiva, respetando la tarifa original de SDCC Málaga:

Entrada general a partir de 13 años: 80 € (más 4,80€ de gastos de gestión)

Entrada de menores (hasta 12 años en el momento de la compra): 35 € (más 2,10€ de gastos de gestión)

Entrada de niñ@s de 0 a 3 años: Gratuita (hasta fin de existencias) y limitada a una entrada gratuita por cada compra.

Para más información, SDCC Málaga ha actualizado su guía de compra de entradas en su página web.

La experiencia del fan, en el centro

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá su aforo de 90.000 asistentes (22.500 por jornada), mientras ampliará de forma significativa sus espacios y contenidos con, entre otros, la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000m2 en su Exhibitor Hall, un Artists’ Alley de mayores dimensiones y un nuevo auditorio.

El evento, que refuerza su posición como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para fans y profesionales de la cultura pop, ya cuenta con Invitados Especiales confirmados. Entre ellos, Michael Rooker (Guardianes de la Galaxia, The Waking Dead), John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-Ass) y Kevin Smith (Clerks, View Askewniverse). Puedes encontrar más información sobre sus perfiles en los enlaces previamente insertados.

Además, SDCC Málaga ofrecerá en su venta general dos artículos exclusivos (pin y lanyard) diseñados por Rodrigo Blaas y Carlos Salgado, disponibles solo online en Ticketmaster. Ambos tendrán un precio de 11,99€ (IVA incluido) por unidad y estarán dirigidos a coleccionistas y fans del evento.