Entrevista con Carmen Gálvez, directora

Hablamos con Sanysol, en el Día Internacional de las Personas Mayores

Con más de diez años de trayectoria, SANYSOL es un centro pionero en la Costa del Sol que ha sabido consolidarse gracias a la calidad asistencial y sus fantásticos resultados.

Isabel Naranjo

Madrid |

Sanysol es un centro pionero en ofrecer estancias temporales para recuperación o rehabilitación y un servicio cercano a un hotel con asistencia sanitaria.

Nuestro equipo altamente especializado cuenta con una plantilla estable compuesta por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeros, auxiliares, y terapeutas ocupacionales.

Nuestro centro socio-sanitario, ubicado en Torre del Mar, cuenta con mas de 6000 metros cuadrados de instalaciones modernas y equipadas con todos los servicios, desde gimnasio a salón de belleza, lavandería, servicio de catering o compras entre otros.

