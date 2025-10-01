Hablamos con Sanysol, en el Día Internacional de las Personas Mayores

Sanysol es un centro pionero en ofrecer estancias temporales para recuperación o rehabilitación y un servicio cercano a un hotel con asistencia sanitaria.

Nuestro equipo altamente especializado cuenta con una plantilla estable compuesta por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeros, auxiliares, y terapeutas ocupacionales.

Nuestro centro socio-sanitario, ubicado en Torre del Mar, cuenta con mas de 6000 metros cuadrados de instalaciones modernas y equipadas con todos los servicios, desde gimnasio a salón de belleza, lavandería, servicio de catering o compras entre otros.