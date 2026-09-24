TURISMO

Gran Marbella Resort & Beach Club: el verano se alarga en la Costa del Sol

El otoño está a la vuelta de la esquina, pero, sin lugar a dudas, en Marbella se vive de otra manera. Las temperaturas suaves, las horas de sol y un Mediterráneo que mantiene su atractivo durante la nueva estación permiten seguir disfrutando de muchos de los planes asociados a la temporada estival, pero desde un ritmo más tranquilo.

Redacción

Malaga |

Turismo
Gran Marbella Resort & Beach Club: el verano se alarga en la Costa del Sol | www.ondacero.es

En este sentido, Gran Marbella Resort & Beach Club invita prolongar el verano con una exclusiva propuesta de hospitalidad que combina vistas al mar, gastronomía y bienestar.

Concebido como un destino en sí mismo, el resort apuesta por el concepto de lujo relajado, una forma de viajar basada en disfrutar sin prisas y encontrar un equilibrio entre descanso, privacidad y conexión con el entorno.

Con 135 habitaciones, nuevas categorías de suites y una propuesta gastronómica y de bienestar en continua evolución, Gran Marbella Resort & Beach Club se presenta como una opción para quienes buscan desconectar y aprovechar una de las épocas más agradables para descubrir la Costa del Sol.

Bienestar para cambiar de ritmo

El cambio de estación también invita a bajar el ritmo y dedicar más espacio al bienestar. Gran Marbella Resort & Beach Club cuenta desde este año con Champneys Spa , el primer destino de la prestigiosa marca británica fuera de Reino Unido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid