Gran Marbella Resort & Beach Club: el verano se alarga en la Costa del Sol

En este sentido, Gran Marbella Resort & Beach Club invita prolongar el verano con una exclusiva propuesta de hospitalidad que combina vistas al mar, gastronomía y bienestar.

Concebido como un destino en sí mismo, el resort apuesta por el concepto de lujo relajado, una forma de viajar basada en disfrutar sin prisas y encontrar un equilibrio entre descanso, privacidad y conexión con el entorno.

Con 135 habitaciones, nuevas categorías de suites y una propuesta gastronómica y de bienestar en continua evolución, Gran Marbella Resort & Beach Club se presenta como una opción para quienes buscan desconectar y aprovechar una de las épocas más agradables para descubrir la Costa del Sol.

Bienestar para cambiar de ritmo

El cambio de estación también invita a bajar el ritmo y dedicar más espacio al bienestar. Gran Marbella Resort & Beach Club cuenta desde este año con Champneys Spa , el primer destino de la prestigiosa marca británica fuera de Reino Unido.