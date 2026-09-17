Gateway Summit 2026 reúne en Málaga a referentes de la innovación, la inversión y la tecnología

Gateway Summit 2026 encara su recta final con las entradas ya a la venta y un programa que convertirá Málaga los próximos 1 y 2 de octubre en punto de encuentro para startups, inversores, corporaciones, instituciones y líderes del ecosistema tecnológico y de innovación.

La Terminal de Cruceros de Málaga acogerá durante dos jornadas un formato que combina mesas redondas, conferencias, talleres, competición internacional de startups, reuniones de negocio, zona expositiva y experiencias de networking, con el objetivo de generar conexiones reales y nuevas oportunidades de inversión, colaboración y crecimiento.

El programa contará con contenidos y participantes vinculados a algunos de los sectores que están transformando la economía. Entre los encuentros previstos destacan los dedicados a Inteligencia Artificial, Fintech, Blockchain y Tokenización, Bitcoin, Movilidad, Smart Cities, Real Estate, Ciberseguridad, Turismo, Espacio y nuevas tecnologías, además de una jornada especialmente centrada en universidades, talento y EdTech.

Entre las compañías y organizaciones que ya forman parte del programa se encuentran Mastercard, Renault, INDRA, BYD, Tutellus, Token City, Agroflow, Sego Real Estate, Sego Finance, Eware, Costa del Sol, Quirón Salud y Google, entre otras, junto a startups, instituciones, universidades, incubadoras y aceleradoras.

Uno de los ejes diferenciales de Gateway Summit será su apuesta por conectar capital, tecnología y negocio. La zona expositiva permitirá a startups y proyectos innovadores presentar sus soluciones ante inversores, corporaciones y potenciales partners, mientras que la competición internacional de startups pondrá el foco en proyectos con capacidad de crecimiento e impacto.

La Economía Azul tendrá también un papel destacado en Gateway Summit 2026, poniendo en valor el potencial de Málaga y Andalucía como territorios estratégicos para el desarrollo de nuevas soluciones vinculadas al mar y a la costa. El ecosistema marítimo representa una oportunidad de innovación en ámbitos como la tecnología aplicada a puertos y transporte marítimo, turismo y cruceros, energías renovables marinas, acuicultura, biotecnología, sostenibilidad y digitalización.

En nuestro segundo día de jornada abrimos la mirada hacia el talento y la educación, acercando a estudiantes, universidades, centros educativos, empresas tecnológicas, para analizar cómo la innovación está transformando la formación y las capacidades que demandará el futuro mercado laboral.

Las entradas para Gateway Summit 2026 ya están disponibles en la web oficial del evento.