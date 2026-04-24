Inteligencia Artificial

Fundalogy apoya a Eldes y su plataforma de aprendizaje de lengua de signos por IA

Esto forma parte del impulso financiero de esta empresa en Málaga que emplea inteligencia artificial y detección de movimientos para enseñar lengua de signos de forma interactiva, masiva y sin clases presenciales

Redacción

Málaga |

Fundalogy apoya a Eldes y su plataforma de aprendizaje de lengua de signos por IA
Fundalogy apoya a Eldes y su plataforma de aprendizaje de lengua de signos por IA | Fundalogy

Fundalogy apoya a la startup Eldes y su plataforma de aprendizaje de lengua de signos. La sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de la Fundación Unicaja apoya a esta empresa madrileña del sector Ed Tech que emplea inteligencia artificial y detección de movimientos para enseñar lengua de signos de forma interactiva, masiva y sin clases presenciales.

El director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de Eldes, Fabián Curzio, han firmado el acuerdo por el que Fundalogy será parte del impulso financiero para el crecimiento de esta empresa, que impulsa la inclusión de personas sordas al facilitar el aprendizaje masivo de lengua de signos y mejorar la atención en empresas, servicios públicos y educativos.

La plataforma ofrece una formación accesible y autogestionada, facilitando retroalimentación en tiempo real desde cualquier dispositivo con cámara. La startup también está desarrollando una tecnología que funciona como un intérprete automático en puntos de autoservicio, permitiendo a las personas sordas actuar con autonomía en tareas cotidianas en cualquier parte del mundo, adaptando su servicio a los diferentes lenguajes de signos existentes en cada país. Asimismo, Eldes aplica un modelo de impacto directo, por el que por cada licencia vendida, dona otra a instituciones sociales, promoviendo así la equidad y la accesibilidad universal.

Con esta inversión, Fundalogy refuerza su apuesta por proyectos con fuerte base tecnológica, impacto social medible y capacidad para transformar la sociedad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

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