Fundación Unicaja entrega la recaudación de la exposición ‘El viaje de la luz’ a los Ángeles Malagueños de la Noche y la Casa de la Esperanza

Fundación Unicaja ha hecho entrega de la recaudación de la exposición ‘El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo’ a los Ángeles Malagueños de la Noche y la Casa de la Esperanza. La directora de División de Actividades de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, ha entregado el donativo con los más de 43.000 euros recaudados que se repartirá entre ambas asociaciones al presidente de Ángeles Malagueños de la Noche, José Bravo, y la vicepresidenta de la Casa de la Esperanza, Marisa Blázquez.

Más de 20.000 personas procedentes de 54 países han visitado esta muestra organizada junto a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid que ha ofrecido al público la oportunidad de disfrutar del 17 de febrero al 5 de julio de más de ochenta pinturas de artistas españoles, italianos y flamencos que muestran la evolución de la luz como recurso artístico y narrativo desde el siglo XVI hasta el XVIII.

En cuanto al perfil de los visitantes destacan los de origen nacional, europeo y norteamericano, con una presencia importante de visitantes procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Dentro del compromiso de Fundación Unicaja por acercar la cultura a todos los públicos, se han ofrecido también visitas guiadas gratuitas de las que han disfrutado más de 5.000 personas.

Atención alimentaria y un hogar para las personas más vulnerables

A través del donativo de acceso a esta exposición se han recaudado más de 43.000 euros que se destinarán íntegramente a la labor social que prestan las dos entidades malagueñas. En el caso de Ángeles Malagueños de la Noche servirá para respaldar su labor de atención alimentaria a través del mantenimiento de su comedor social, desde el que presta atención y apoyo a personas sin recursos y en riesgo de exclusión social, ofreciendo una media de 120 desayunos y entre 180 y 210 almuerzos diarios.

Por su parte, la Casa de la Esperanza destinará la recaudación al mantenimiento de su centro de día para personas sin hogar. Un recurso orientado a ofrecer acompañamiento, atención básica y apoyo para la mejora de las condiciones de vida de quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, que cuenta actualmente con 147 socios y que atiende a más de 120 personas al mes.

La exposición ‘El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo’ ha ofrecido al público un recorrido por la pintura europea y española de los siglos XVI al XVIII a través de un diálogo único entre diferentes academias y autores sobre el dominio de la luz como elemento decisivo para la evolución de las formas artísticas. La exposición ha mostrado 81 obras entre retratos, escenas religiosas, mitológicas y bodegones de medio centenar de artistas como Guido Reni, José de Ribera, Martín de Vos, Claudio Coello, Luca Giordano, Antonio de Pereda, Alonso Cano, Carreño de Miranda, Bartolomé Esteban Murilllo o Vicente Carducho.