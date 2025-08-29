La Fundación Pública Cueva de Nerja, nueva patrocinadora del Unicaja

Hoy representantes del Unicaja han visitado el recinto de Cueva de Nerja para la firma de patrocinio con esta fundación, que se une al equipo de baloncesto malagueño para las próximas tres temporadas. Así, el presidente de la Fundación Pública Cueva de Nerja y subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recibido al presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, y a su capitán, Alberto Díaz.

Salas ha estado acompañado del vicepresidente primero y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; la diputada provincial de Málaga, Sandra Extremera -en representación de Francisco Salado, vicepresidente segundo de la Fundación y presidente de la Diputación Provincial de Málaga-; y José María Domínguez, gerente de la Fundación.

Con este acto, la Fundación Pública Cueva de Nerja se une al Unicaja como sponsor para las próximas tres temporadas y su logotipo se mostrará en la camiseta de calentamiento del equipo, tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League (BCL), tanto en los partidos en Málaga como en los que se disputen fuera. Además, la imagen de la Fundación aparecerá en diferentes espacios publicitarios del Palacio de Deportes Martín Carpena, los jugadores podrán visitar la cavidad, y tanto las equipaciones de juego como las citadas camisetas de entrenamiento podrán adquirirse en la tienda sita en el recinto de la cueva.

Javier Salas ha expuesto que: “La Fundación Cueva de Nerja se siente muy satisfecha de apoyar al Unicaja, un equipo que representa la lucha y el triunfo como ninguno, tal y como demuestran sus 6 títulos oficiales en los últimos años, desde la conquista de la Copa del Rey en el 2023”.

Por su parte, López Nieto, ha manifestado que: “Para nuestro Club es un orgullo poder unir nuestro camino con una entidad como la Cueva de Nerja, una de las cuevas más impresionantes de nuestro país y un patrimonio espectacular de nuestra provincia. Es un motivo de prestigio unir nuestra marca a la suya y estoy seguro de que será una unión muy provechosa para las dos partes”.