La Fundación Kike Osborne abre las inscripciones para el taller “Volver a encontrarnos: pareja y discapacidad” en Málaga

El ciclo contará con la participación de Àngels Ponce, terapeuta experta en acompañamiento a familias con hijos con discapacidad y especializada en duelo, y de Sonia López, psicopedagoga, maestra y formadora de familias y equipos docentes, además de madre de dos adolescentes.

El primer taller del ciclo tuvo lugar en Madrid el pasado 31 de enero. La segunda sesión se celebrará en Málaga el próximo 7 de febrero, en La Noria Málaga, situada en Avenida del Arroyo de los Ángeles, 50 (Bailén-Miraflores, 29011, Málaga). La jornada comenzará a las 9:30 horas y terminará a las 14:00 h, con inicio del taller a las 10:00 horas.

Este segundo encuentro, impartido por Àngels Ponce, estará centrado en la relación de pareja cuando en casa hay un hijo o hija con discapacidad. El objetivo es ofrecer un espacio para parar, respirar y mirar la relación con honestidad y cuidado. No se trata de buscar culpables ni de “arreglar” a nadie, sino de comprender qué está ocurriendo en la pareja como equipo, poner nombre a las dificultades y recuperar la conexión en medio del cansancio, la sobrecarga y las preocupaciones del día a día.

El taller contará también con la presencia de Fabiola Martínez, presidenta de la Fundación Kike Osborne, que acompañará a las familias durante la jornada para ofrecer su apoyo y cercanía, y compartir este espacio de encuentro y cuidado junto a ellas.

La Fundación Kike Osborne agradece especialmente la colaboración de La Noria Málaga, la Diputación de Málaga y Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank, por su apoyo en la organización de este taller. Asimismo, reconoce la labor de RMedios Marketing, cuyo apoyo ha sido clave para la difusión del taller.