La Fundación José Manuel Lara entrega el Premio al Fomento de la Lectura a Luigi Ludus en el festival Letras en Off

La lectura ha vuelto a demostrar que es capaz de asombrar y atrapar a nuevos públicos a través del ingenio y la creatividad. La Fundación José Manuel Lara ha entregado el Premio al Fomento de la Lectura al mago Luigi Ludus en el acto de clausura de la cuarta edición de ‘Letras en Off’. Celebrado en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, este reconocimiento pone el broche de oro a dos jornadas de encuentro nacional que han reafirmado el dinamismo del sector editorial y cultural de la capital hispalense.

El galardonado de este año, Luigi Ludus, es una figura polifacética que ha revolucionado la forma de presentar los libros a los más jóvenes. Bajo el sobrenombre de “el mago de los libros”, Ludus fusiona el ilusionismo con la narrativa, convirtiendo el acto de leer en una experiencia asombrosa y participativa. Con este premio, la Fundación José Manuel Lara reconoce su trayectoria innovadora y su éxito al utilizar la magia como un vehículo imbatible para despertar la curiosidad intelectual.

El director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, ha sido el encargado de entregar el galardón, destacando que “en un entorno saturado de estímulos digitales, la labor de Luigi Ludus es excepcional. Ha conseguido que el libro no sea visto como un objeto estático, sino como una caja de sorpresas. Premiar su labor es apostar por una cantera de lectores que entienden la literatura como una aventura y mejorar su futuro”.

Cierre Letras en Off 2026

La ceremonia de entrega ha puesto el cierre a dos jornadas de intensa actividad literaria dirigidas por el escritor Antonio Puente Mayor. En esta cuarta edición, el programa ha destacado por un cuidado equilibrio entre la conmemoración de grandes efemérides históricas y el análisis de la actualidad editorial. De este modo, el festival ha rendido tributo a figuras ineludibles de la literatura universal con mesas redondas dedicadas al 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen y al 50 aniversario del fallecimiento de Agatha Christie, citas que sirvieron para analizar la vigencia de sus legados en el siglo XXI.

Más allá de los clásicos, el encuentro ha explorado los géneros más vibrantes del panorama actual, abarcando desde el misterio de lo sobrenatural hasta el auge del "noir andaluz" en clave de humor. Asimismo, el programa ha puesto el foco en la vertiente más social y humana de las letras a través del análisis de los clubes de lectura y los procesos de creación. En estas sesiones participaron autores de prestigio como María Zaragoza o Félix G. Modroño, quienes compartieron sus experiencias sobre el arte de narrar en un foro que ha buscado, por encima de todo, estrechar el vínculo entre quienes escriben y quienes leen.

Además del reconocimiento a Luigi Ludus, la velada incluyó el fallo del Premio de Microrrelato, impulsado por Penguin Random House, reafirmando el compromiso del festival con el talento emergente.

‘Letras en Off’ está organizado por Fórmula Cultural con el patrocinio del Ministerio de Cultura y el ICAS-Ayuntamiento de Sevilla, y cuenta con la colaboración esencial de la Fundación José Manuel Lara, la Feria del Libro de Sevilla y Almuzara Libros, entre otras entidades.

La Fundación José Manuel Lara tiene como misión principal el fomento de la lectura y el apoyo a la cultura en todas sus expresiones. A través de premios, certámenes, becas y actividades de divulgación, trabaja para construir una sociedad más crítica, formada y cohesionada mediante el poder transformador de los libros.