RÉPLICA DEL NAVÍO PROTAGONISTA DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Fuengirola recibe a la Nao Victoria, el museo flotante de la mayor hazaña marítima de la historia

Abrirá sus cubiertas al público durante los días 23 al 26 de abril en el Puerto Deportivo

Redacción

Málaga |

Fuengirola recibe a la Nao Victoria, el museo flotante de la mayor hazaña marítima de la historia
Fuengirola recibe a la Nao Victoria, el museo flotante de la mayor hazaña marítima de la historia | Fundación NAO Victoria

La Nao Victoria visita estos días Fuengirola, donde estará atracada en el Puerto Deportivo y abrirá sus cubiertas al público durante los días 23 al 26 de abril.

Esta escala forma parte de la gran gira europea 2026 que este navío histórico está realizando para difundir el rico patrimonio marítimo español. La Nao Victoria es la réplica única del barco que hace apenas cinco siglos, capitaneado por Magallanes y Elcano, protagonizó la mayor aventura marítima de todos los tiempos: la Primera Vuelta al Mundo (1519-1522).

Se trata de una auténtica obra maestra de nuestra carpintería de ribera, construida con minucioso rigor histórico y fidelidad a como era aquel navío que hace 500 años circunnavegó la tierra. El barco navega como museo flotante de esta gran gesta, difundiendo la labor de los marinos españoles que abrieron la imagen del mundo y unieron el planeta a través de sus rutas.

Desde su construcción, ya ha realizado inmensas singladuras por los grandes océanos, incluyendo su propia vuelta al mundo entre 2004 y 2006, y giras por cientos de puertos de EE.UU. y Europa.

Experiencia a bordo

Durante su estancia en el Puerto Deportivo de Fuengirola, los visitantes podrán subir a bordo, recorrer sus cubiertas y conocer la sorprendente aventura que protagonizó. Además, podrán bajar a su bodega y conocer las vivencias de la joven tripulación que hoy día sigue navegando por mares de todo el mundo.

¿Te gustaría navegar a bordo de la Nao Victoria? Conoce todas las navegaciones disponibles en Tall Ship Experience.

DATOS DE LAS VISITAS NAO VICTORIA:

Fecha: del 23 al 26 de abril

Lugar: Puerto deportivo de Fuengirola

Horario: 10,00h. a 19,30h

Tickets Nao Victoria

PROMOCIÓN ONLINE: adultos: 6€ / Niños (5- 10 años): 3€ / 15€ Familias (2 adultos + hasta 3 niños de entre 5- 10 años). Gratis para menores de 5 años, que deberán ir acompañados por un adulto).

Tickets Nao Victoria ONSITE: adultos: 8€ / Niños (5-10 años): 4€ / 20€ Familias (2 adultos + hasta 3 niños de entre 5-10 años) Puntos de ventas: en el barco o en la web: ticket.fundacionnaovictoria.org.

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