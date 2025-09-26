FIFMA 2025 se celebra del 1 al 4 de septiembre en el Auditorio Eduardo Ocón con el patrocinio de Fundación Unicaja

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ organiza un año más el Festival Internacional de Folclore de Málaga, debido a la gran demanda y necesidad de dotar a la ciudad de un espacio donde se pudiera mostrar la riqueza del patrimonio cultural inmaterial de las distintas localidades, regiones, países y etnias.

Desde su vuelta en funcionamiento en 2019, este evento ha contado con el patrocinio de Fundación Unicaja y la participación del Ayuntamiento de Málaga – Área de Fiestas y la Diputación de Málaga, que han sabido de la necesidad de crear un evento de interacción multicultural en la ciudad de Málaga.

La edición de FIFMA 2025 destaca por la calidad de los grupos participantes, combinando tanto muestras del folclore nacional, especialmente andaluz, como de diferentes rincones del mundo.

La agenda se inicia el miércoles 1 de octubre con el Grupo de Baile y Folklore "Ciudad de Marbella", al que seguirá el Foro Cultural Raíces y Horizonte de Alhaurín de la Torre, Fraternidad Boliviana y la Asociación Flamenca Seis Generaciones.

El jueves 2 abrirá las actuaciones la Asociación Martín Fiero de Argentina; siguiendo con Corazón Rumano en Andalucía, el Trio Raíces de música folclórica de Argentina, la Asociación Danza Panamá y la Asociación Herencia Colombiana.

El viernes 3 de octubre será el turno de la Asociación Ucraniana "Cultura y Arte", la Asociación Sevillanas Antiguas de la Cimada de Ronda, la Asociación Folclórico Cultural Solera de Alhaurín de la Torre y Mariachi Costa del Sol.

Finalmente, el sábado día 4 se anuncia la intervención del Grupo de Danzas Estoraque de Coín, la Asociación Folclórico Cultural Juan Navarro de Torremolinos, la Asociación Cultural y Folclórica Nuevas Raíces de Villanueva de Algaidas y la Agrupación Cultural Unidos Perú de Fuengirola.

El acceso a FIFMA 2025 es libre y gratuito hasta completar el aforo.