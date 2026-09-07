El Dr. Fernando Urdiales en la Cumbre Internacional de Múnich sobre Complicaciones con Ácido Hialurónico

La medicina estética internacional ha alcanzado un nuevo hito científico tras la celebración en Múnich del encuentro de expertos "Best Practice Patient Care Complication Expert Meeting: Aetiology, Diagnosis and Management of Complications with HA Fillers". La cumbre reunió a la élite médica internacional para consensuar las pautas clave sobre prevención, diagnóstico precoz y abordaje terapéutico de complicaciones derivadas de implantes de ácido hialurónico.

El Dr. Fernando Urdiales Gálvez, Director Médico de Instituto Médico Miramar, desempeñó un rol de gran relevancia mediante su participación activa en diversas ponencias magistrales y mesas de debate. Su destacada intervención ratifica el liderazgo científico y la vocación de excelencia con la que cuenta Instituto Médico Miramar, posicionando a sus centros de Málaga y San Pedro Alcántara en la vanguardia médica internacional.

Rigor científico y seguridad clínica en el paciente

El uso de ácido hialurónico se consolida como el tratamiento no quirúrgico más demandado a nivel global. Ante el incremento de procedimientos, la cumbre internacional abordó la necesidad de perfeccionar los criterios asistenciales y el manejo integral de eventos adversos.

Durante el encuentro, el panel de expertos acordó un protocolo consensuado de actuación enfocado en:

Evaluación clínica individualizada.

Criterio reológico.

Precisión anatómica y asepsia.

"El avance de la medicina estética debe ir siempre de la mano de la máxima evidencia científica y la seguridad asistencial. Encuentros como este nos permiten transferir el conocimiento de vanguardia directamente a la práctica clínica diaria en beneficio de nuestros pacientes", destaca el Dr. Urdiales.