Con el aumento del número de visitas

La Feria del Libro de Málaga consolida este año la vuelta al emplazamiento original del Paseo del Parque con el aumento del número de visitas

Desde la Feria del Libro de Málaga, su presidenta y responsable de Rayuela, Noelia Clavero, explica que “Málaga es una ciudad con numerosas citas culturales y festivales en torno al libro, entre los que la feria no solo es la más antigua -prepara su 55 edición para 2026-, sino el evento más importante que saca los libros a la calle y los acerca a la ciudadanía”. Así, los datos de la última edición de 2025 lo corroboran al “afianzar tanto la vuelta al emplazamiento original del Paseo del Parque con el aumento del número de visitas, destacando el aumento de lectores jóvenes, entre 18 y 30 años”. Según los datos de la pasada edición, alrededor de 280.000 personas visitaron la Feria del Libro de Málaga, que registró un crecimiento muy positivo en el ámbito editorial: cerca de 40.000 ejemplares vendidos y una facturación aproximada de medio millón de euros.

Isabel Naranjo

Malaga |

España acumula una densidad y una variedad de ferias del libro que agitan a lectoras y lectores desde pequeñas poblaciones hasta grandes capitales. La Red Estatal de Ferias del Libro, un espacio informal de colaboración donde se articulan 39 de estos eventos, hace balance del año y, aunque con un leve descenso respecto a 2024, considera que 2025 las convierte, de nuevo, en el motor imprescindible de la cadena del libro.

Con datos de 33 de sus ferias, en 2025 se han acercado a sus espacios cerca de 3 millones de personas y, de ellas, 128.100 han participado activamente de alguno de los 3.869 eventos culturales programados en las ferias. Los datos no son uniformes porque no todas las ferias tienen los recursos para medir todos los parámetros, pero sí confirman que los casi 3.000 expositores que han participado en estas ferias han facturado 15,3 millones de euros.

