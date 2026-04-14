Faraján reafirma su apuesta por la eficiencia energética

El Ayuntamiento de Faraján está trabajando en el desarrollo de un plan de renovación y transición energética de buena parte de las instalaciones públicas del municipio, una iniciativa en el marco de la que ya se han ejecutado diferentes actuaciones y que se hace especialmente relevante teniendo en cuenta que el precio de la energía se ha disparado en los últimos tiempos.

Rogelio Barragán, alcalde de Faraján, ha recordado que ya fueron instaladas placas fotovoltaicas sobre el centro Guadalinfo, el edificio de usos múltiples de calle Corchuelos, el colegio público rural Alto Genal y la residencia de ancianos Valle del Genal. En estos momentos se está ejecutando una nueva actuación mediante la que se procederá a la colocación de placas solares tanto en la cubierta del restaurante de la piscina municipal como sobre el almacén y la pérgola ubicados en el recinto del colegio. Estos trabajos disponen de un presupuesto de 25.000 euros. El regidor ha indicado que, con todo ello, el Ayuntamiento de Faraján conseguirá reducir el gasto energético municipal prácticamente a la mitad.

Esta apuesta por la sostenibilidad y la modernización de las instalaciones comenzó durante la etapa de Fernando Fernández como alcalde de Faraján, que impulsó la renovación del 100% del alumbrado público del municipio, con lo que alrededor de 120 farolas que funcionaban antes con lámparas de vapor de mercurio fueron sustituidas por un sistema de iluminación LED, lo que permitió al Consistorio comenzar a ahorrar en la factura eléctrica.

En definitiva, desde el Ayuntamiento de Faraján se persigue el doble objetivo de continuar mejorando las instalaciones a la vez que se reduce el gasto energético municipal de forma considerable. Además, con la adaptación y la apuesta por la eficiencia energética, Faraján contribuye a minimizar la contaminación siendo más sostenible y respetuoso con el medioambiente.