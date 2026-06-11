El éxito de la segunda edición de "'Culinary Icons" supera las expectativas

Desde el primer momento, el ambiente en la plaza fue vibrante, contagiado por la energía de los asistentes que fueron recibidos con un Paloma Santoni Spritz, un cóctel de bienvenida creado en exclusiva para la residencia estival de SIPS en el Bar La Plaza. Lo que siguió fue una velada gastronómica perfectamente coordinada: un despliegue de demostraciones culinarias en vivo donde se presentaron ocho platos emblemáticos, entre ellos dos postres.

UN DESPLIEGUE CULINARIO DE PRIMER NIVEL

El chef Nobu Matsuhisa abrió el apetito con su Tuna Tataki Tosazu y el Seabass Kombujime Oshi Sushi, dos creaciones que reflejan a la perfección su maestría pionera en la fusión de las cocinas japonesa y peruana.

Por su parte, el chef Izu Ani cautivó al público con una espectacular puesta en escena de su King Crab (cangrejo real) en costra de sal.

El toque local y vanguardista lo puso Dani García con su icónico Tomate Nitro con gazpacho verde y quisquillas de Motril. Esta obra de arte de la gastronomía española contemporánea acompañó al chef desde su etapa en el restaurante de tres estrellas Michelin —que estuvo alojado en el propio Puente Romano Marbella— hasta las cocinas que hoy dirige alrededor del mundo.

El chef Yiannis Kioroglou deleitó a los presentes con unos Rigatoni aux Truffes y la Caviar Pissaladière, dos elaboraciones profundamente ligadas a la tradición de la Riviera Francesa que ha caracterizado al restaurante La Petite Maison durante más de tres décadas.

El broche de oro de la tarde corrió a cargo de Albert Adrià, quien presentó dos postres: The Cork Stopper (El tapón de corcho), una lúdica e ingeniosa creación visual, y un gofre de chocolate y yuzu que lograba el equilibrio perfecto entre la intensidad del cacao y el frescor del cítrico japonés. Ambas propuestas se maridaron con el cóctel Mil Fulls de SIPS, una sofisticada mezcla de vodka Haku, lima y concentrado de crema catalana. Estos platos demostraron la inagotable inventiva que ha definido la carrera de Adrià desde sus inicios en la repostería del mítico El Bulli.

Daniel Shamoon, propietario de Puente Romano Marbella, inauguró el evento dedicando unas palabras de presentación muy personales a cada chef. Tras haber colaborado con un joven Dani García en las cocinas del resort hace más de veinte años, y tras haber impulsado la llegada del chef Nobu Matsuhisa a España para abrir su primer restaurante en 2017 y su primer hotel en 2018, el discurso de Shamoon dejó patente el fuerte vínculo de amistad que lo une con los cocineros.

Al presentar a Izu Ani, Shamoon confesó entre risas que GAIA Marbella era uno de sus restaurantes favoritos del complejo, bromeando de inmediato con que le resultaba imposible elegir solo uno. También dio una calurosa bienvenida a Yiannis Kioroglou en su debut en Culinary Icons, destacando el rotundo éxito que ha cosechado La Petite Maison desde su apertura en el resort hace apenas dos meses. Al referirse a Albert Adrià, Shamoon expresó el enorme honor que suponía contar con él, confesando que sería un auténtico sueño ver un restaurante con el sello de Adrià sumarse en el futuro a la oferta gastronómica de Puente Romano Marbella.

Los platos de la jornada fueron elaborados por los equipos de los respectivos restaurantes de los chefs dentro del resort: Nobu Marbella, GAIA Marbella, Leña Marbella y el recién inaugurado La Petite Maison Marbella; mientras que las propuestas de postre del chef Adrià se prepararon de forma centralizada en las cocinas de Puente Romano Marbella. Toda una muestra del potencial gastronómico que los huéspedes pueden disfrutar en el complejo durante todo el año.

Durante el acto también se presentó a Simone Caporale, cofundador de SIPS Barcelona junto a Marc Álvarez, quien compartió el entusiasmo del equipo por esta residencia de verano de tres meses en el Bar La Plaza. Reconocido como el World's Best Bar en 2023 y el mejor bar de Europa por tres años consecutivos, SIPS traslada este verano su prestigiosa coctelería a Marbella.

Daniel Shamoon, propietario de Puente Romano Marbella, inauguró el evento dedicando unas palabras de presentación muy personales a cada chef. Tras haber colaborado con un joven Dani García en las cocinas del resort hace más de veinte años, y tras haber impulsado la llegada del chef Nobu Matsuhisa a España para abrir su primer restaurante en 2017 y su primer hotel en 2018, el discurso de Shamoon dejó patente el fuerte vínculo de amistad que lo une con los cocineros.

Al presentar a Izu Ani, Shamoon confesó entre risas que GAIA Marbella era uno de sus restaurantes favoritos del complejo, bromeando de inmediato con que le resultaba imposible elegir solo uno. También dio una calurosa bienvenida a Yiannis Kioroglou en su debut en Culinary Icons, destacando el rotundo éxito que ha cosechado La Petite Maison desde su apertura en el resort hace apenas dos meses. Al referirse a Albert Adrià, Shamoon expresó el enorme honor que suponía contar con él, confesando que sería un auténtico sueño ver un restaurante con el sello de Adrià sumarse en el futuro a la oferta gastronómica de Puente Romano Marbella.

Los platos de la jornada fueron elaborados por los equipos de los respectivos restaurantes de los chefs dentro del resort: Nobu Marbella, GAIA Marbella, Leña Marbella y el recién inaugurado La Petite Maison Marbella; mientras que las propuestas de postre del chef Adrià se prepararon de forma centralizada en las cocinas de Puente Romano Marbella. Toda una muestra del potencial gastronómico que los huéspedes pueden disfrutar en el complejo durante todo el año.

Durante el acto también se presentó a Simone Caporale, cofundador de SIPS Barcelona junto a Marc Álvarez, quien compartió el entusiasmo del equipo por esta residencia de verano de tres meses en el Bar La Plaza. Reconocido como el World's Best Bar en 2023 y el mejor bar de Europa por tres años consecutivos, SIPS traslada este verano su prestigiosa coctelería a Marbella.