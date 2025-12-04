EDUCACIÓN

Éxito del II Networking de la Asociación de Antiguos Alumnos de Sierra Blanca-El Romeral en colaboración con San Telmo Bussines School.

La Asociación de Antiguos Alumnos de Sierra Blanca – El Romeral ha celebrado con un éxito extraordinario el 2º Networking Sierra Blanca-El Romeral, consolidando este evento como una plataforma fundamental para la conexión de talento y liderazgo empresarial en Málaga. Más de medio centenar de antiguos alumnos, empresarios, directivos y profesionales han participado en un encuentro vibrante y productivo, cuyo propósito principal es reunir, orientar y servir a la comunidad Alumni y al tejido productivo de la provincia.

Isabel Naranjo

Malaga |

Alumni
El corazón del evento residió en los cuatro espacios de tiempo dedicados exclusivamente al networking puro. En estos segmentos, los asistentes pudieron reunirse en grupos reducidos, facilitando entrevistas e intercambios de contactos directos que maximizaron las oportunidades de colaboración y desarrollo profesional para todos los participantes.

Un aspecto a destacar fue la implicación de las nuevas generaciones. Demostrando su compromiso y espíritu de servicio, un grupo de alumnos de 2º y 3º de la ESO del colegio ejercieron como azafatos en el evento, adquiriendo una valiosa experiencia en un entorno profesional de alto nivel.

