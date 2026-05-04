Entrevista con Txema Martín, director de contenidos

Éxito absoluto en el primer fin de semana de la 55 edición de la Feria del Libro de Málaga

La 55ª FLM está organizada por la Asociación Feria del Libro de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga; el patrocinio de Fundación Unicaja, Cervezas Victoria, Hyundai, Famadesa y Arteico, y la participación de Diputación de Málaga y Junta de Andalucía, así como la aportación de Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Málaga y Centro Andaluz de las Letras. El Auditorio Eduardo Ocón, se suma este año a los escenarios de la FLM.

Isabel Naranjo

Malaga |

El escocés Irvine Welsh (autor de la icónica ‘Trainspotting’), el inglés Alan Hollinghurst (ganador del Booker Prize) y el argentino Martín Caparrós (Premio Internacional de Periodismo Rey de España) encabezan una nómina en la que también destacan los escritores María Dueñas, Lorenzo Silva, Bernardo Atxaga, Andrés Neuman y Aroa Moreno Durán; la poeta Chantall Maillard; los periodistas Juan Cruz, Vicente Vallés y Marta Robles; el historiador del arte Guillermo de Osma; la divulgadora y filósofa Elsa Punset; el presentador y actor Christian Gálvez; la creadora de contenido digital Amarna Miller, y la guitarrista y fundadora de la mítica banda Dover, Amparo Llanos, entre otros. Todas los libros adquiridos en la 55ª Feria del Libro de Málaga contarán con un 10% de descuento.

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