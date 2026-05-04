Éxito absoluto en el primer fin de semana de la 55 edición de la Feria del Libro de Málaga

El escocés Irvine Welsh (autor de la icónica ‘Trainspotting’), el inglés Alan Hollinghurst (ganador del Booker Prize) y el argentino Martín Caparrós (Premio Internacional de Periodismo Rey de España) encabezan una nómina en la que también destacan los escritores María Dueñas, Lorenzo Silva, Bernardo Atxaga, Andrés Neuman y Aroa Moreno Durán; la poeta Chantall Maillard; los periodistas Juan Cruz, Vicente Vallés y Marta Robles; el historiador del arte Guillermo de Osma; la divulgadora y filósofa Elsa Punset; el presentador y actor Christian Gálvez; la creadora de contenido digital Amarna Miller, y la guitarrista y fundadora de la mítica banda Dover, Amparo Llanos, entre otros. Todas los libros adquiridos en la 55ª Feria del Libro de Málaga contarán con un 10% de descuento.