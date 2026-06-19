MÚSICA

Este viernes arranca la 15ª edición de Starlite Occident con el concierto de Ozuna

Tras su éxito en Starlite Occident 2022, Ozuna vuelve a elegir el festival boutique para reencontrarse con su público. El artista regresará el viernes 19 de junio, en una noche que promete convertir la cantera en el epicentro del ritmo latino.

Isabel Naranjo

Madrid |

Ozuna es una de las figuras más influyentes y versátiles de la música urbana contemporánea. Nacido en 1992 en San Juan, Puerto Rico, Juan Carlos Ozuna ha construido una trayectoria marcada por la diversidad sonora, explorando géneros que van del reguetón y el trap latino al R&B, la bachata o el dembow, ampliando los límites del panorama latino.

A lo largo de su carrera ha firmado algunos de los grandes himnos globales del género, como “La Farsante”, “Dile que tú me quieres”, “Se Preparó” o “Hey Mor”, canciones que acumulan miles de millones de reproducciones y que lo han consolidado como una de las voces imprescindibles del movimiento urbano a nivel internacional.

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